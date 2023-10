Meteo: Cambiamento Drastico in Arrivo in Europa, Fine all'Ondata di Calore Anomalo

L'Europa si prepara a un brusco cambiamento climatico a partire dal prossimo fine settimana, segnando la fine dell'attuale ondata di calore anomalo. Le temperature si abbasseranno significativamente, con cali termici che potrebbero raggiungere anche i 15°C rispetto ai valori estivi straordinari che abbiamo sperimentato fino ad ora.

In questi ultimi giorni, l'Europa occidentale, in particolare Spagna, Francia e Stati centrali, è stata colpita da temperature eccezionalmente alte. Questa situazione è dovuta all'influenza di masse d'aria calda senza precedenti, raggiungendo livelli mai visti nel secolo scorso. Ancora fino a venerdì, sono possibili picchi di calore con temperature massime che potrebbero toccare i 33-34°C. Persino le temperature minime durante la notte sono state tropicali in luoghi insoliti come Germania e Danimarca. Questa ondata di calore estremo è un segno tangibile dei cambiamenti climatici, che hanno portato non solo a ondate di calore più frequenti ma anche più intense.

Tra settembre e ottobre, in particolare in Francia, sono stati infranti centinaia di record mensili di caldo. Nel corso dell'anno, più di 2400 record di caldo sono stati superati, mentre solo pochi record di freddo sono stati registrati. In ottobre, la temperatura ha superato la soglia dei 30°C per ben sei volte in una settimana, una situazione inimmaginabile negli ultimi 70 anni, in cui si potevano contare solo tre casi simili.

Nella settimana dal 16 al 23 ottobre, una massa d'aria fredda proveniente dalla Groenlandia attraverserà l'Europa. La prima nazione ad essere colpita da questo cambiamento sarà il Regno Unito il prossimo venerdì, seguito da Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Danimarca, Polonia, Germania, Ungheria e Repubblica Ceca entro domenica, quando le temperature subiranno un rapido calo. All'inizio della settimana, l'Europa centro-orientale verrà coinvolta da questa massa d'aria fredda, portando le temperature al di sotto della media stagionale. Anche l'Italia non sarà risparmiata da questa diminuzione delle temperature.

Con il rinforzo dell'anticiclone sulla Scandinavia, l'arrivo dell'aria fredda nord-orientale diventerà sempre più evidente, portando un'anticipazione dell'inverno in Paesi come Finlandia, Paesi Baltici e Ucraina.