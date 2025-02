Meteo Italia: Temporali, Neve e Sole, Ecco Cosa Aspettarsi Questa Settimana

Maltempo diffuso con piogge, temporali e neve fino a metà settimana, poi graduale miglioramento con temperature in lieve rialzo e condizioni più stabili.

La settimana si prospetta instabile per gran parte della Penisola Italiana, con un mix di piogge, temporali, nevicate e un progressivo miglioramento verso il weekend. Le condizioni meteo varieranno da Nord a Sud, con significative differenze tra le regioni. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi nei prossimi giorni.

Mercoledì 26 febbraio: giornata di maltempo diffuso, fatta eccezione per il Nordovest dove sono previste schiarite. Sul resto del Nord, piogge e rovesci sparsi con neve a partire dagli 800/1000 metri. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra 7 e 10 gradi. Al Centro, piogge e temporali interesseranno in particolare le regioni tirreniche, ma si attenueranno nel pomeriggio. Nevicate previste dai 1300 metri. Le massime si attesteranno tra 10 e 13 gradi. Al Sud, situazione instabile con rovesci e temporali, specialmente in Sicilia, mentre in Sardegna e sulla zona ionica si osserverà una maggiore variabilità. Le temperature massime saranno comprese tra 12 e 15 gradi.

Giovedì 27 febbraio: al Nord, residua variabilità su Romagna e Friuli Venezia Giulia, con ultimi fenomeni in esaurimento nella prima parte della giornata. Prevalenza di sole altrove e temperature stabili tra 8 e 11 gradi. Al Centro, persistono condizioni variabili lungo l'Adriatico con qualche piovasco residuo sull'Abruzzo; più soleggiato sulle regioni tirreniche e in Umbria, con temperature stabili tra 11 e 14 gradi. Al Sud, il tempo sarà soleggiato in Sardegna, mentre il resto delle regioni meridionali rimarrà instabile, ma con fenomeni più intermittenti e ampie schiarite a partire dalla Campania.

Venerdì 28 febbraio: al Nord, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e schiarite, con addensamenti al mattino su Friuli Venezia Giulia e Levante Ligure, dove potrebbero verificarsi deboli piovaschi. Le temperature saranno in rialzo, con massime tra 10 e 14 gradi. Al Centro, cielo parzialmente nuvoloso con schiarite, ma si prevedono deboli piogge su Toscana, Marche e Umbria. Al Sud, tempo variabile con nubi sparse e schiarite ampie; maggiori addensamenti in Campania e Calabria tirrenica, ma senza precipitazioni.

Sabato 1 marzo: al Nord, la giornata si aprirà con nubi sparse e ampie schiarite, ma non si esclude qualche nevicata sulle Alpi occidentali e deboli piogge sulla Romagna. Al Centro, tempo nuvoloso lungo il Tirreno con piogge moderate sulle coste e neve sul Gran Sasso. Al Sud, condizioni variabili con nuvolosità e locali aperture, mentre sulle Isole Maggiori si potrebbero verificare piogge moderate, specialmente sulla Costa Smeralda e nelle aree interne della Sardegna.

Domenica 2 marzo: al Nord, torna il sereno sulla Riviera Ligure e sulle Alpi centrali, con nubi sparse e schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi. Al Centro, situazione simile con tempo soleggiato sulle pianure toscane, mentre persiste copertura nuvolosa con piogge deboli sulla capitale. Al Sud, giornata prevalentemente serena con nubi sparse sulle subappenniniche e possibili piogge deboli sul versante adriatico.

Lunedì 3 marzo: la nuova settimana inizierà con un quadro meteorologico stabile su gran parte del territorio. Al Nord, cielo sereno o con nubi sparse e ampie schiarite, soprattutto sulla Romagna. Al Centro, tempo prevalentemente sereno ad eccezione della dorsale laziale dove potrebbero persistere nubi. Al Sud, cielo limpido lungo i litorali, mentre sulla dorsale campana e calabra si prevedono nubi sparse ma senza fenomeni associati. Sulle Isole Maggiori, tempo variabile con possibili piogge deboli sul catanese e palermitano, mentre sul cagliaritano si prevede una giornata soleggiata.

In sintesi, la settimana sarà caratterizzata da un inizio turbolento con maltempo, seguito da un miglioramento graduale. Le temperature mostreranno un lieve aumento verso il weekend, portando condizioni più stabili e soleggiate. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.