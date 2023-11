Meteo Italia: Weekend Instabile al Centro-Sud, Al Nord Migliora la Situazione

Le tendenze meteorologiche della prossima settimana delineano un quadro variegato sull'Italia, con un weekend segnato da instabilità al Centro-Sud e un miglioramento delle condizioni al Nord.

Sabato 11 Novembre:

Nord: Prevalenza di sole, con residui fenomeni mattutini sui confini alpini occidentali e foschie o nebbie nella Pianura Padana. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi.

Centro: Predominio del sole, con qualche addensamento su Lazio, Umbria e bassa Toscana al mattino. Temperature stabili, massime tra 14 e 18 gradi.

Sud: Rovesci sparsi su Sardegna, Tirreniche peninsulari, Lucania e Nord Sicilia; altrove prevalenza di tempo asciutto. Temperature stabili, massime tra 18 e 22 gradi.

Domenica 12 Novembre:

Nord: Sole prevalente, con qualche addensamento su Nordovest ed Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi.

Centro: Nubi e rovesci sulle regioni tirreniche e Umbria, in attenuazione in serata; fenomeni più sporadici sul versante adriatico. Temperature in calo, massime tra 12 e 15 gradi.

Sud: Piogge e temporali sulle regioni peninsulari, specie del versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 17 e 20 gradi.

Lunedì 13 Novembre:

Nord: Cielo poco o parzialmente nuvoloso, clima asciutto con nubi in Liguria e deboli piogge sui confini alpini. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16 gradi.

Centro: Tempo prevalentemente soleggiato, con aumento delle nubi su Toscana e Umbria nel pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 17 gradi.

Sud: Variabilità su Calabria tirrenica e Nord Sicilia con deboli piogge sparse, più soleggiato altrove. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 21 gradi.

Martedì 14 Novembre:

Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e Dolomiti. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi.

Centro: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale. Temperature stabili, massime tra 13 e 17 gradi.

Sud: Nubi sparse con ampie schiarite, sereno sul litorale ionico e dorsale molisana. Temperature stabili, massime tra 17 e 20 gradi.

Mercoledì 15 Novembre:

Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, altrove. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi.

Centro: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, sereno sulla dorsale toscana. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi.

Sud: Nubi sparse con ampie schiarite. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi.

Giovedì 16 Novembre:

Nord: Sereno sulle Alpi centrali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 10 e 14 gradi.

Centro: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi.

Sud: Nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, sereno altrove. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi.