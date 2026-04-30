Meteo Italia, irruzione fredda e piogge diffuse: cosa succede davvero oggi

Un fronte freddo dal Nord Europa attraversa la Penisola con precipitazioni diffuse, raffiche intense e temperature in calo, ma miglioramento atteso nel corso della giornata

Una nuova fase di maltempo interessa l’Italia a causa del passaggio di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa, diretto verso l’area balcanica ma in grado di coinvolgere ampie porzioni della Penisola. La perturbazione ha già raggiunto diverse regioni, portando piogge, rovesci e un generale rinforzo dei venti, con effetti più evidenti tra Nord e Centro-Sud.

Nelle prime ore della giornata, le precipitazioni hanno interessato in modo significativo il Piemonte occidentale e l’alta Lombardia, con accumuli rilevanti soprattutto nel Cuneese, dove si sono registrati picchi superiori ai 40 millimetri. Il sistema perturbato, scivolando verso sud, ha poi coinvolto la Romagna e le Marche, estendendosi successivamente a gran parte del Centro-Sud.

Le condizioni instabili hanno raggiunto il basso Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Puglia centro-settentrionale e la Campania, con fenomeni sparsi che hanno interessato a tratti anche la Basilicata e il nord della Sicilia. A ciò si aggiungono le forti raffiche di Bora sul settore del Triestino, dove si sono toccati valori fino a 80 km/h, in seguito al passaggio del fronte.

Nel corso delle prossime ore è attesa una graduale attenuazione delle piogge, a partire dalle regioni settentrionali. Su Piemonte e Lombardia si apriranno le prime schiarite, più ampie tra pomeriggio e sera, mentre sul resto del Nord il miglioramento sarà più evidente con cieli progressivamente sereni.

Al Centro, le precipitazioni tenderanno a esaurirsi già dalla mattinata sulle Marche, mentre in Abruzzo e sul basso Lazio il miglioramento arriverà nel pomeriggio, accompagnato da aperture del cielo. La Toscana vedrà condizioni più stabili, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Al Sud, il quadro resterà più variabile: piogge e rovesci interesseranno ancora Puglia, Campania, Basilicata e alta Calabria, ma con fenomeni in progressivo esaurimento entro la serata. Residue precipitazioni sono attese al mattino anche sulla Sicilia settentrionale, seguite da schiarite. Migliori condizioni sulla Sardegna, dove il cielo si manterrà poco o parzialmente nuvoloso.

I venti nord-orientali continueranno a soffiare con intensità moderata o sostenuta, contribuendo a un generale calo delle temperature, che segneranno una diminuzione sensibile su gran parte del territorio nazionale.