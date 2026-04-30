Meteo Italia, settimana tra piogge e sole: svolta improvvisa in arrivo

Dopo una breve fase instabile con piogge e clima più fresco, torna l’anticiclone su gran parte della Penisola, ma nuove perturbazioni si affacciano già all’inizio della prossima settimana

L’Italia si prepara ad affrontare una fase meteorologica dinamica, caratterizzata da un rapido alternarsi tra instabilità e ritorno del bel tempo. La giornata di giovedì 30 aprile si presenta infatti ancora segnata da condizioni variabili, con piogge diffuse al Centro-Sud, fenomeni residui al Nord e un generale rinforzo dei venti, accompagnato da un sensibile calo delle temperature.

Nel dettaglio, al Nord persistono ultime precipitazioni tra Piemonte e Lombardia nelle prime ore, seguite da un miglioramento progressivo nel corso della giornata. Al Centro si registrano rovesci lungo l’Appennino e sul versante adriatico, con fenomeni localmente presenti anche sul Lazio, mentre la Toscana beneficia di condizioni più stabili. Situazione più instabile al Sud, dove si alternano rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Con l’arrivo di venerdì 1° maggio, lo scenario cambia sensibilmente: l’anticiclone torna a rafforzarsi e garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Solo all’estremo Sud, tra Calabria e Sicilia, si registrano ancora residui fenomeni, destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature restano su valori piuttosto freschi, ma con una tendenza alla stabilizzazione.

La giornata di sabato 2 maggio segna un ulteriore consolidamento della stabilità atmosferica: cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola, con solo leggere velature e un deciso aumento delle temperature, che tornano su valori più miti e tipicamente primaverili.

Per domenica 3 maggio, il quadro resta nel complesso tranquillo, ma con un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto al Nordovest e su alcune aree del Centro, dove il sole potrà risultare a tratti offuscato. Non si escludono locali addensamenti, ma senza fenomeni significativi nella maggior parte delle regioni.

Lo scenario cambia nuovamente all’inizio della prossima settimana. Lunedì 4 maggio si prevede un peggioramento al Nordovest, con piogge moderate su Liguria e Alpi occidentali, mentre condizioni più variabili interesseranno anche parte del Centro. Il giorno successivo, martedì 5 maggio, l’instabilità potrebbe estendersi ulteriormente, coinvolgendo diverse aree del Paese con nuove precipitazioni, soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico.

Nel complesso, la tendenza evidenzia una fase iniziale instabile seguita da una temporanea rimonta dell’alta pressione, prima di un nuovo possibile cambio di scenario. Un andamento tipico della primavera italiana, caratterizzato da frequenti variazioni e rapide evoluzioni del quadro meteorologico.