Meteo: La Prossima Settimana si Stabilizza, ma il Caldo Aumenta - Ecco i Dettagli

Un cambiamento drastico nell'andamento atmosferico ha caratterizzato gli ultimi giorni, con un indebolimento del vortice atlantico in favore di una depressione in intensificazione tra il Mare del Nord e la Scandinavia. Questa trasformazione ha portato correnti fresche e instabili, quasi autunnali, a interessare l'Italia, causando condizioni meteorologiche avverse.

Nei giorni a venire, almeno fino a metà settimana, forti rovesci e temporali continueranno a colpire gran parte dell'Europa, mentre in Italia queste perturbazioni perderanno progressivamente intensità grazie all'aumento della pressione atmosferica proveniente da ovest. Inizialmente, un sistema anticiclonico di origine azzorriana manterrà una leggera instabilità all'inizio della settimana, ma successivamente le correnti in quota ruoteranno dai quadranti meridionali e la situazione barica si caratterizzerà con tratti di origine sub tropicale africana, portando ad un notevole aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Analizzando l'andamento previsto dal 7 luglio al 13 luglio, lunedì vedremo ancora correnti nord occidentali che determineranno instabilità, soprattutto durante le ore diurne, sulle regioni meridionali, prevalentemente sull'Adriatico medio-basso e sull'Appennino, con occasionali rovesci che potrebbero estendersi fino al Golfo di Taranto. In altre zone del paese il tempo si presenterà soleggiato. Le temperature, pur rimanendo gradevoli, si manterranno leggermente sotto la media. Tra martedì e mercoledì, la pressione atmosferica aumenterà, portando condizioni stabili e soleggiate su tutto il territorio. Le temperature inizieranno a salire, rimanendo comunque vicine alla norma, tranne qualche isolata situazione di leggero rialzo termico sulla Sardegna mercoledì.

Dal giovedì al weekend, l'anticiclone di origine africana prenderà il sopravvento sul Mediterraneo, garantendo prevalentemente stabilità e cieli sereni sull'Italia, accompagnati da un aumento del caldo. Solo qualche temporale pomeridiano è previsto sull'Appennino centrale, specialmente venerdì, e un possibile passaggio di instabilità tra sabato e domenica al Nord, anche se i dettagli restano da confermare. Le temperature dovrebbero superare la media nella giornata di sabato, pur senza eccessi, mentre domenica potrebbero raggiungere punte di 37/38°C sulle regioni centrali e meridionali. Ulteriori aggiornamenti seguiranno.