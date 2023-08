Meteo per il Weekend: Anticiclone in Espansione, Caldo in Aumento e Possibili Temporali

L'alta pressione si sta rafforzando progressivamente nel corso del fine settimana, creando condizioni stabili e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è necessario fare attenzione a eventuali temporali che potrebbero interessare le regioni montane. La situazione attuale prevede un rafforzamento dell'anticiclone nelle regioni centro-meridionali europee, garantendo un fine settimana prevalentemente soleggiato e stabile in Italia. Le temperature aumenteranno costantemente e domenica potrebbe verificarsi un caldo localmente intenso, in particolare nelle zone della Val Padana centro-occidentale, Toscana e Sardegna. Nonostante la stabilità anticiclonica, vi è la possibilità di temporali che si svilupperanno nel pomeriggio in prossimità delle Alpi, con maggiore probabilità nella giornata di domenica. Ma analizziamo più dettagliatamente cosa ci aspetta nel prossimo fine settimana.

METEO SABATO. Sabato si prevede una giornata stabile e soleggiata, ad eccezione di alcune nubi al mattino sulla pianura piemontese, che si dissolveranno nel corso della giornata. Nel pomeriggio potrebbero formarsi delle nuvole cumuliformi vicino all'arco alpino e sull'Appennino tosco-emiliano, dando luogo a rovesci locali o temporali sulle Alpi piemontesi, lombarde e sulle Dolomiti occidentali. Questi fenomeni tenderanno a attenuarsi nel corso della serata. Le temperature saliranno e le massime raggiungeranno punte di 34/35°C nelle zone della Val Padana centro-occidentale, nell'entroterra toscano e nell'alto Lazio, così come in Sardegna.

METEO DOMENICA. Domenica il tempo rimarrà stabile e soleggiato per gran parte d'Italia, con l'eccezione di alcune variazioni diurne nelle regioni alpine e nell'entroterra ligure. In particolare, settori come quelli piemontesi, valdostani orientali, retici, alto atesini e Bellunese potrebbero vedere la formazione di rovesci o temporali nel corso del giorno, con un progressivo attenuarsi nel corso della serata. Anche la dorsale appenninica calabrese potrebbe sperimentare alcune variazioni diurne, sebbene con bassa probabilità di fenomeni. Le temperature continueranno ad aumentare, raggiungendo picchi di 36°C nella Val Padana centro-occidentale, nelle zone interne della Toscana e in Sardegna.