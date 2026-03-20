Meteo shock nel weekend: freddo dai Balcani, pioggia e neve in arrivo

Nuova perturbazione colpirà l’Italia tra sabato e domenica con calo delle temperature, neve a bassa quota e maltempo diffuso soprattutto al Nord e aree interne

Un nuovo cambio di scenario è atteso sull’Italia, con un deciso peggioramento delle condizioni meteo nel corso del weekend. L’arrivo di un fronte freddo dai Balcani, favorito dalla presenza di un anticiclone sull’Europa centro-settentrionale, porterà piogge, nevicate e un generale calo delle temperature su diverse regioni.

La dinamica atmosferica vedrà la formazione di una area depressionaria tra i Balcani e il Mediterraneo centrale, destinata a influenzare in modo diretto il tempo sul nostro Paese. I primi segnali di instabilità sono attesi già nella giornata di sabato, quando il peggioramento interesserà inizialmente il Nordest, in particolare l’arco alpino, con fenomeni in estensione verso le Alpi centrali e occidentali entro sera.

La giornata di domenica sarà invece caratterizzata da condizioni più instabili soprattutto al Nordovest, con piogge diffuse e nevicate a quote collinari, localmente tra i 600 e gli 800 metri. Contemporaneamente, l’instabilità si estenderà anche alle zone interne del Centro-Sud, dove sono attese precipitazioni sparse e un abbassamento termico su gran parte della Penisola.

Nelle prossime ore, tuttavia, il tempo si manterrà ancora relativamente stabile: al Nord prevalgono cieli sereni, mentre al Centro si registrano condizioni per lo più soleggiate, salvo qualche nube sull’Abruzzo interno. Al Sud si alternano nubi e schiarite, con qualche rovescio possibile sulla Calabria ionica e sulla Sicilia orientale, soprattutto nelle ore pomeridiane. Più stabile la situazione in Sardegna.

Entrando nel dettaglio, sabato si aprirà con tempo generalmente stabile, ma nel corso della giornata le prime piogge interesseranno le zone alpine orientali, estendendosi progressivamente verso ovest. Il limite delle nevicate si attesterà intorno ai 1100-1200 metri, mentre il resto del Paese vedrà condizioni più asciutte e ampie schiarite.

Domenica, invece, il maltempo si farà più diffuso: al Nordovest piogge più frequenti e neve a quote più basse, mentre al Centro si assisterà a un aumento della nuvolosità nelle aree interne, con possibili fenomeni su Abruzzo e Lazio. Anche il Sud sarà coinvolto da una fase di variabilità marcata, con rovesci soprattutto tra Calabria e Sicilia.

Il quadro complessivo evidenzia un fine settimana all’insegna dell’instabilità, con un ritorno a condizioni più invernali dopo giorni più miti, e con effetti che potrebbero interessare in modo significativo soprattutto le aree montane e interne del Paese.