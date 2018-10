Miglioramento meteo nel week end, clima mite con temperature quasi estive

In vista del weekend tenderanno, fortunatamente, a esaurirsi gli effetti del peggioramento in azione sull'Italia. Il robusto campo di alte pressioni presente sull'Europa nordorientale tenderà infatti a saldarsi con un promontorio anticiclonico in allungamento dalla Penisola iberica verso la Mitteleuropea, riuscendo così ad interessare anche la nostra Penisola.

Solo all'estremo Sud si avvertiranno ancora gli effetti di una residua circolazione depressionaria, foriera di locale instabilità.

Il clima rimarrà molto mite, con valori ancora quasi estivi specie sui versanti tirrenici.

METEO SABATO- Bel tempo su gran parte della Penisola, eccezion fatta per residua variabilità e qualche fenomeno su Sardegna, Sicilia centro orientale, Calabria ionica e Salento. In serata nubi in aumento al Nordovest, specie a ridosso dei rilievi, stante l'avvicinarsi di una saccatura da Ovest che richiamerà a se correnti più umide orientali.

METEO DOMENICA- Ancora soleggiato su Nordest e Centro Sud Italia, salvo ancora locale instabilità su Sardegna meridionale, centro est Sicilia e Ioniche. Nubi in ulteriore aumento al Nordovest, sempre più sotto l'influenza della saccatura atlantica in avvicinamento dalla Francia, con primi fenomeni entro fine giornata sui settori alpini centro occidentali.