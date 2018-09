Miglioramento meteo nel week end, torna l'alta pressione

Dopo il passaggio di rovesci e temporali nel corso del fine settimana l'instabilità diverrà via via meno diffusa, grazie al nuovo rinforzo della pressione da Ovest, prodromo del bel tempo che dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana.

VENERDÌ COINVOLTO ANCHE IL CENTRO E PARTE DEL SUD - le correnti instabili si spingeranno ulteriormente verso Sud andando a interessare anche le nostre regioni centrali e parte del Sud.

Più nel dettaglio i fenomeni saranno più diffusi al mattino su Tirreniche centro settentrionali, alta Campania, medio Adriatico e Triveneto; nel pomeriggio lungo l'arco alpino e prealpino, tra Romagna e Marche nonché sull'Appennino centro settentrionale con fenomeni in sconfinamento anche su Cilento, Lucania, medio Adriatico, Tavoliere e Salento.

In serata fenomeni ancora possibili sui versanti orientali dello Stivale.

Nubi alte, talora compatte, in transito tra Isole maggiori e basso versante tirrenico con possibilità di qualche locale piovasco.

METEO SABATO: Instabile sin dal mattino tra Calabria tirrenica, Stretto, Toscana, Romagna, basso Veneto, medio-basso versante adriatico con locali precipitazioni sparse; nuvoloso anche su restante Nordest con al più qualche debole piogge sulle Alpi orientali.

Nel pomeriggio instabilità in aumento lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali, in locale sconfinamento su interne tirreniche, Ioniche settentrionali e medio-basso versante adriatico.

Qualche fenomeno entro sera è atteso anche su Alpi e Prealpi orientali ma con tendenza a generale miglioramento, eccezion fatta per ultimi piovaschi nottetempo sul Gargano.

METEO DOMENICA: Ampi spazi soleggiati in molte parti dello Stivale anche se con ancora la possibilità di residui piovaschi al mattino sulla Puglia garganica nonché qua e là nel corso del pomeriggio lungo la dorsale appenninica, Alpi occidentali e rilievi trentini.

Dal punto di vista termico aria più fresca raggiungerà anche il Sud, mentre al Centro Nord il ritorno di un maggior soleggiamento permetterà alla colonnina di recuperare alcuni gradi nei valori diurni.

Al Nord si torneranno a raggiungere i 25/29°C, al Centro fino a 28/30°C sui settori tirrenici, al Sud si scenderà fino a 25/28°C, qualcosina in più sulle Isole maggiori.