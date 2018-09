Netto calo delle temperature nel week end,

Fino a giovedì saranno poche le variazioni del tempo sullo Stivale, ancora protetto dall'alta pressione sull'Europa centro-meridionale.

Solo al Nord, segnatamente sulle zone alpine, si avvertiranno i primi segnali di un cambiamento, troppo deboli per poter interferire sull'andamento termico. Da venerdì invece l'affondo fresco ed instabile dal Nord Europa si farà più deciso, il tempo peggiorerà al Centro-Nord Italia e le temperature subiranno un'inevitabile diminuzione.

Ed entro il weekend il calo termico avrà raggiunto anche il Sud.

GIOVEDI'.

Ancora poche variazioni rispetto a mercoledì, salvo un certo incremento dell'instabilità dal pomeriggio al Nord, specie sulle Alpi, con i primi lievi cali termici. Massime tra 26 e 28° al Nord salvo punte di 30/31° in Emilia, sui 28/31° sulle centrali tirreniche e isole maggiori, tra 26 e 28° su adriatiche e Sud peninsulare, localmente superiori in Puglia.

VENERDI'.

Apprezzabile calo termico al Centro-Nord, dove il tempo sarà in peggioramento, poche variazioni al Sud dove prevarrà il bel tempo.

Valori diurni tra 22 e 25° al Nord (localmente superiori in Emilia), tra 23 e 26° al Centro, tra 28 e 31° al Sud e sulle isole (inferiori in Campania).

WEEKEND.

L'aria più fresca raggiungerà anche il Sud, mentre al Nord il ritorno di un maggior soleggiamento permetterà alla colonnina di recuperare alcuni gradi nei valori diurni. Al Nord si torneranno a raggiungere i 25/29°, al Centro fino a 24/28°, al Sud e sulle isole si scenderà fino a 25/28° sul finire della settimana.