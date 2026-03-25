Neve a sorpresa sull’Italia: fiocchi fino al mare e città imbiancate

Ciclone sull’Adriatico e aria artica portano graupel e neve tonda anche in pianura: ecco dove potrebbe nevicare tra Nord, Centro e Sud

Una nuova irruzione di aria fredda artica è pronta a investire l’Italia, determinando un deciso abbassamento delle temperature e della quota neve. La formazione di un ciclone sull’Adriatico darà il via a una fase di maltempo che, tra mercoledì sera e venerdì, porterà nevicate diffuse, temporali e fenomeni particolari come graupel e neve tonda, localmente anche in pianura e lungo le coste.

Le prime avvisaglie si registreranno già da mercoledì sera, quando l’aria fredda inizierà a riversarsi dalle Alpi verso il resto del Paese. La quota neve scenderà rapidamente fino ai 400-700 metri, con episodi isolati di neve o graupel anche a quote inferiori. Al Nordest, tra la notte e la mattinata di giovedì, sono attese nevicate a quote collinari e condizioni di forte instabilità, con possibili rovesci nevosi lungo le coste.

Tra le città potenzialmente coinvolte figurano Trieste, Venezia, Jesolo, Ravenna, Rimini, ma anche centri dell’entroterra come Bologna, Padova e Rovigo, dove i fiocchi potrebbero presentarsi in forma mista alla pioggia. Non si escludono temporali nevosi e raffiche di vento sostenute, soprattutto lungo il versante adriatico.

Nel corso di giovedì il peggioramento si estenderà al Centro Italia, con neve in progressivo calo fino alle quote collinari e possibilità di fenomeni anche a ridosso del mare, in particolare su Marche e Abruzzo. Località come Urbino, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo e L’Aquila potrebbero vedere nevicate, talvolta accompagnate da graupel. Episodi di neve mista o neve tonda non sono esclusi anche lungo le coste tra Pesaro e Ancona.

Al Sud, la neve si porterà progressivamente sotto i 1000 metri, con valori in ulteriore calo tra 500 e 700 metri tra Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Venerdì la fase instabile continuerà a interessare soprattutto il medio versante adriatico e il Mezzogiorno, con nevicate a quote collinari e possibili sconfinamenti a quote più basse durante i rovesci più intensi. Interessate anche Calabria e Sicilia, specie sui settori tirrenici.

Tra le città che potrebbero osservare la neve si segnalano Campobasso e Potenza, oltre a diverse località montane e interne come Laceno, Sila e Aspromonte. Sui rilievi appenninici si prevedono accumuli consistenti, con oltre 50-70 centimetri tra 1000 e 1500 metri su Marche, Abruzzo e Molise, mentre al Sud si stimano accumuli tra 30 e 50 centimetri alle quote più elevate.

Un quadro meteorologico che riporta condizioni tipicamente invernali, con effetti che potrebbero incidere sulla viabilità e sulle attività quotidiane, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle precipitazioni e ai venti sostenuti.