Nuova Ondata di Caldo Africano Attesa a Settembre: DOVE e QUANDO

Il meteo italiano si prepara ad affrontare un nuovo rovente capitolo con un'ondata di caldo africano prevista per il mese di settembre. Dopo le recenti estreme oscillazioni climatiche, che hanno portato dall'alluvione in Romagna al caldo record di luglio e al freddo inaspettato con nevicate a Sestriere, il climatologo Luca Mercalli spiega che queste fluttuazioni rappresentano una manifestazione della teoria dei "colpi di frusta climatici". Questa teoria, legata al cambiamento climatico in atto, si basa sull'idea che eventi meteorologici estremi si succedano in rapida successione.

L'aumento dei fenomeni imprevedibili ed eccezionali è una diretta conseguenza del riscaldamento globale, il cui impatto è stato osservato attraverso l'anno, culminando con luglio registrato come il mese più caldo mai documentato. Questo tipo di variazioni climatiche caotiche sono un riflesso di un clima sempre più variabile e imprevedibile.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni, fornite da 3bmeteo, delineano un quadro interessante:

Giovedì: L'ultimo giorno di agosto vedrà temperature leggermente al di sotto della media su parte del Centro Nord e Campania, mentre saranno in linea con le medie l'Adriatico, l'estremo Sud e le Isole maggiori.

Venerdì: Il primo settembre segnerà un ritorno alla media termica su tutta l'Italia, con alcune zone, come la Puglia, che potrebbero sperimentare valori leggermente superiori alla media.

Sabato: Le temperature si alzeranno ulteriormente, soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con punte di 32/33°C in Sardegna e Puglia.

Domenica: Previsti valori massimi superiori alle medie su gran parte delle regioni.

Lunedì: Le temperature continueranno ad aumentare, con valori che potrebbero superare i 37/38°C in Sardegna e nel Centro-Sud, soprattutto in Emilia Romagna.

Martedì: Si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibili picchi vicino ai 40°C in Sardegna e temperature sopra la media nelle regioni centrali tirreniche e al Sud.

L'evoluzione del clima a settembre sembra dunque seguire un andamento altalenante, passando da temperature leggermente al di sotto della media a un nuovo episodio di caldo intenso, a conferma di quanto la variabilità climatica sia diventata ormai una costante nella vita quotidiana.