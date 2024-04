Nuovi Sviluppi nella Rissa di via Gran Sasso: Identificati Due Stranieri, Uno Irreperibile

Dopo un'attenta investigazione protrattasi per tre mesi, i Carabinieri hanno finalmente identificato gli altri due stranieri coinvolti nella rissa che ha tragico epilogo nell'omicidio di un cittadino bengalese in via Gran Sasso. Tuttavia, uno dei due individuati risulta irreperibile in quanto è tornato nel suo paese d'origine.

I fatti risalgono al gennaio scorso, quando Khofan Afjal Hassan fu ucciso a seguito della rissa. Per questo omicidio è stato accusato un altro cittadino bengalese, Dahbi Brahim, che partecipò alla lite insieme ai due individui ora identificati e alla stessa vittima. Per loro, le indagini sono ancora in corso.

Le autorità giudiziarie hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare, obbligando i due individui a presentarsi alla polizia giudiziaria. Tuttavia, al momento della notifica, solo uno dei due è stato trovato, mentre l'altro è risultato irraggiungibile.

La Procura ha ora il compito di valutare i prossimi passi da intraprendere in relazione a questo sviluppo. La ricerca del sospettato irreperibile continua mentre le indagini sulla rissa e sull'omicidio proseguono.