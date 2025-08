Ondata africana in arrivo: weekend con picchi fino a 38 °C in Italia

L’anticiclone subtropicale africano porterà un significativo aumento delle temperature, con caldo intenso, notti afose e afa sulle coste e pianure italiane.

L’espansione dell’anticiclone nord‑africano verso il Mediterraneo favorirà, già da giovedì, l’ingresso di masse d’aria calda subtropicale su tutte le regioni italiane. La stabilità atmosferica sarà garantita da alta pressione persistente, con sole prevalente e temperature in deciso aumento.

Mercoledì si prevede un rafforzamento della colonnina di mercurio con valori diffusi oltre i 30 °C su gran parte del Paese: punte tra 34 e 36 °C nel Campidano, Valpadana occidentale, aree interne dell’Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Puglia. Giovedì il caldo si farà più intenso: massime fino a 36 °C nel Centro‑Sud, con picchi evidenti su Tavoliere, Cosentino, Metapontino e Val Padana (fino a 34‑35 °C).

Venerdì il caldo raggiungerà l’apice con temperature comprese tra 36 e 38 °C su pianure padane e zone interne tirreniche e meridionali. Nel weekend (9‑10 agosto) si attende la fase più rovente della settimana: caldo estremo con valori vicini ai 40 °C nelle aree interne del Centro‑Sud come Foggia, Matera, Catania, mentre la Pianura Padana continuerà a registrare 36 °C medi con punte locali superiori.

Questo aumento termico sarà accompagnato da un aumento dell’umidità relativa, specialmente nelle zone costiere e pianeggianti, creando fitte condizioni di afa e disagio notturno. Il contesto climatico ricalca una dinamica tipica dell’anticiclone subtropicale africano, responsabile di calde e umide invasioni estive, con minime notturne che resteranno spesso oltre i 20 °C.

Nonostante l’intenso calore, l’ondata attuale non raggiungerà i livelli degli estremi registrati tra fine giugno e inizio luglio, quando alcune località europee superarono i 42 °C: tuttavia, i modelli recenti indicano il possibile ritorno di condizioni estreme e persistenza del caldo nella seconda metà di agosto, in grado di aumentare stress termico e rischi per la salute.

In conclusione, la seconda metà della settimana sarà caratterizzata da un significativo incremento della temperatura, con sole pieno, caldo intenso e atmosfera umida che renderanno l’estate italiana particolarmente torrido: consigliato adottare precauzioni, evitare l’esposizione nelle ore centrali e mantenere un adeguato livello di idratazione.