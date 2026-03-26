Orrore nel Teramano: cane impiccato al trattore, arriva la condanna

Si chiude con un patteggiamento il caso che aveva indignato l’opinione pubblica: sei mesi al proprietario, ma restano polemiche sulla pena ritenuta troppo lieve

Si conclude con una condanna a sei mesi di reclusione la vicenda del cane ucciso a Torricella Sicura, in provincia di Teramo, ritrovato impiccato alla forca di un trattore. Il procedimento si è definito con un patteggiamento, dopo mesi di indagini e un forte clamore mediatico che aveva acceso il dibattito sul tema del maltrattamento animale.

Determinante per l’arrivo del caso davanti al giudice è stato il ruolo della LNDC Animal Protection, che si è opposta per due volte alle richieste di archiviazione avanzate dalla procura. L’associazione si è costituita parte civile, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su una vicenda che rischiava di essere archiviata senza processo.

Secondo la ricostruzione difensiva, l’animale sarebbe stato già privo di vita e il mezzo agricolo utilizzato solo per sollevare il corpo, a causa delle condizioni fisiche dell’uomo. Una versione che non ha convinto i legali dell’associazione, anche alla luce delle immagini che mostravano il cane appeso in un contesto ritenuto degradante e visibile al pubblico.

Nonostante il riconoscimento della responsabilità e l’ottenimento di un risarcimento, resta la delusione per l’entità della pena. “Si tratta di una risposta troppo debole rispetto alla gravità dei fatti”, ha dichiarato Piera Rosati, sottolineando però l’importanza del principio affermato: chi compie atti di violenza sugli animali non può restare impunito.

Sulla stessa linea anche il responsabile legale dell’ente, Michele Pezone, che ha evidenziato i limiti dell’attuale sistema sanzionatorio. La sospensione condizionale della pena, ha spiegato, riduce l’efficacia della punizione, pur lasciando un segnale giuridico rilevante.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della tutela degli animali in Italia, con associazioni e cittadini che chiedono norme più severe e strumenti più efficaci per contrastare episodi di violenza e garantire una reale protezione degli animali.