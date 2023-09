Orsa Gemma: Nuova passeggiata in paese e incontro con l'hotel chiuso

Orsa Gemma, il noto plantigrado del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, continua a destare preoccupazione nel tranquillo paese di Scanno, dove ha scelto di stabilire il suo territorio di esplorazione notturna. Dopo una recente incursione fino al quarto piano di un palazzo nel centro del paese, la celebre orsa è stata avvistata nuovamente, questa volta nei pressi dell'Hotel Margherita, situato a ridosso del centro storico.

Fortunatamente, l'orsa non è riuscita ad entrare nell'albergo, poiché le porte erano chiuse, e nessun residente è stato disturbato da questa visita notturna. Tuttavia, un coraggioso testimone ha catturato l'evento su video, in cui si può vedere anche un automobilista che ha seguito prudenzialmente l'orsa da una distanza sicura. L'autista ha successivamente spiegato di essersi improvvisamente trovato di fronte all'animale.

È ormai evidente che Gemma predilige il centro storico di Scanno come luogo di esplorazione notturna. Questa zona è vicina sia al palazzo in cui è entrata due notti fa, sia alla pizzeria dove si è accoccolata dopo una sontuosa cena.

La comunità di Scanno ha da tempo accolto Gemma come parte della loro realtà, ma mai come in questi giorni l'orsa si è avvicinata così frequentemente al centro abitato, alimentando crescenti preoccupazioni tra i residenti. Le autorità del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise stanno seguendo da vicino la situazione e non escludono l'ipotesi di doverla catturare e metterla in un recinto, se la sua presenza dovesse rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica.

Il sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni, ha dichiarato: "Non possiamo negare che c'è una crescente preoccupazione in paese. Abbiamo consultato il Parco, il quale ci ha garantito un intensificarsi dei controlli. Sarà istituita una sorveglianza più incisiva su tutto il territorio comunale, e se ciò non fosse sufficiente, verranno adottate misure ulteriori e più restrittive. È chiaro che i residenti sono tesi a causa degli eventi recenti, quindi chiediamo a tutti la massima prudenza". La comunità di Scanno rimane in allerta mentre le autorità cercano di gestire la situazione in modo responsabile e sicuro.