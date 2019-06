Ospedale Avezzano 4° caso di legionella, i medici : "E'nella casistica, nessun allarme"

Ieri sera un uomo di 82 anni è stato ricoverato all’ ospedale di Avezzano per legionella. Il paziente, affetto da problematiche pregresse, tra cui crisi respiratorie, è ora ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Le malattie di cui è già affetto, insieme all’età, lo rendono più vulnerabile agli effetti della legionella. L’anziano si aggiunge ad altri 3 pazienti (due assistiti nel reparto di medicina e uno in malattie infettive) ricoverati nei giorni scorsi nel presidio marsicano, sempre a causa della legionella, le cui condizioni non destano invece preoccupazione.

4 casi di legionella in pochi giorni sono una coincidenza non infrequente, come spiegano i medici, che rientra nelle casistiche e che non suscita particolare preoccupazione. I pazienti (tutti della Marsica) attualmente in ospedale, infatti, secondo accertamenti ancora in corso, hanno contratto il batterio in posti diversi e quindi non c’è un unico focolaio che possa rappresentare un allarme.

La Asl, secondo copione, ha adottato tutte le misure da protocollo, chiamando in causa il servizio igiene e prevenzione, incaricato di individuare la fonte del batterio e di eseguire successivamente tutte le operazioni di bonifica degli ambienti in cui è presente l’agente patogeno che comunque, va ricordato, non si trasmette da persona a persona.