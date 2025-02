Ovindoli adotta misure drastiche: limitato l'accesso ai bus turistici

Per contrastare il sovraffollamento turistico, il Comune di Ovindoli introduce un limite giornaliero di 35 autobus, ispirandosi all'esperienza di Roccaraso.

Il Comune di Ovindoli, situato nel cuore dell'Abruzzo, ha deciso di affrontare il problema del sovraffollamento turistico adottando misure restrittive sull'afflusso di autobus turistici. Questa decisione segue l'esempio di Roccaraso, che recentemente ha implementato strategie simili per gestire l'elevato numero di visitatori.

Il sindaco Angelo Ciminelli ha emesso un'ordinanza che limita a 35 il numero massimo di autobus turistici ammessi quotidianamente nel territorio comunale. Questa misura è stata adottata anche in risposta all'iniziativa della tiktoker Rita De Crescenzo, che ha incoraggiato i suoi numerosi follower campani a visitare la località marsicana, aumentando così il rischio di un eccessivo afflusso di turisti.

La decisione di Ovindoli si inserisce in un contesto più ampio di località turistiche che cercano di bilanciare l'afflusso di visitatori con la sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei residenti. Ad esempio, Roccaraso ha recentemente limitato a 60 il numero di autobus provenienti da Napoli, dopo che un afflusso massiccio aveva causato congestione del traffico e problemi di ordine pubblico.

Queste iniziative riflettono una crescente consapevolezza dell'importanza di gestire il turismo di massa per preservare le risorse locali e garantire un'esperienza positiva sia per i visitatori che per i residenti. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra la promozione turistica e la sostenibilità, assicurando che le comunità locali possano beneficiare del turismo senza subirne gli effetti negativi.

In conclusione, la scelta di Ovindoli di imporre un limite al numero di autobus turistici rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile del turismo, ponendo l'accento sulla necessità di proteggere le risorse locali e garantire una convivenza armoniosa tra turisti e comunità ospitanti.