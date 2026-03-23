Pasqua a rischio maltempo: freddo, piogge e neve sorprendono l’Italia

Ultime proiezioni indicano una primavera instabile con temperature sotto media e frequenti perturbazioni: Settimana Santa all’insegna della variabilità su gran parte del Paese

Le più recenti proiezioni meteo a lungo termine delineano uno scenario dinamico per la fine di marzo e l’inizio di aprile, con l’Italia inserita in un contesto di marcata instabilità atmosferica. L’area del Mediterraneo risulterà spesso esposta a infiltrazioni di aria fredda nord-europea, in un quadro dominato da una circolazione ondulata che favorirà il passaggio di più perturbazioni.

In questo contesto, la Penisola e parte dei Balcani saranno frequentemente coinvolti da una saccatura, con precipitazioni superiori alla media, soprattutto al Centro-Sud. Non mancheranno episodi di neve sui rilievi, con quote variabili in funzione dell’intensità delle irruzioni fredde, ancora difficili da definire nel dettaglio.

Il raffreddamento interesserà anche le regioni oltre le Alpi, dove il ritorno di condizioni più rigide potrebbe favorire gelate tardive, con possibili ripercussioni sulla vegetazione già in fase avanzata di fioritura. Uno scenario tipico dei cosiddetti “colpi di coda” stagionali.

Guardando alla Settimana Santa, al momento non emergono segnali di stabilità duratura. L’assenza di un robusto anticiclone sul Mediterraneo lascerà spazio a condizioni variabili, con alternanza di schiarite e nuovi passaggi perturbati. Tuttavia, trattandosi di una tendenza a lungo termine, resta un margine di incertezza legato alla possibile evoluzione delle strutture atmosferiche.

Le temperature sono previste generalmente inferiori alla media del periodo, mentre le precipitazioni potrebbero mantenersi localmente frequenti, in particolare sulle regioni centro-meridionali. Indicazioni che richiederanno ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti.

Nel dettaglio, la fase iniziale della settimana vedrà condizioni a tratti nuvolose con piogge deboli su alcune aree del Centro e del Sud, mentre al Nord prevarranno schiarite. Tra il 31 marzo e il 2 aprile si assisterà a una maggiore variabilità, con alternanza di sole e nubi e locali fenomeni su dorsali appenniniche e regioni meridionali.

Verso il fine settimana, il quadro tenderà a migliorare in modo parziale, ma senza una stabilizzazione definitiva: persisteranno nubi irregolari e qualche precipitazione, specie nelle zone interne e lungo l’Appennino. Anche nei giorni successivi, fino al 6 aprile, lo scenario resterà dinamico, con nuove possibili incursioni instabili e neve sulle vette appenniniche, come sul Gran Sasso.

Nel complesso, la tendenza conferma una fase primaverile tutt’altro che stabile, caratterizzata da frequenti cambiamenti e da una difficoltà dell’alta pressione a imporsi in modo duraturo sul bacino del Mediterraneo, proprio in concomitanza con le festività pasquali.