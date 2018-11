Perturbazione su gran parte dello stivale, week end sotto la pioggia

Anche oggi, venerdì, buona parte d'Italia è alle prese con condizioni di maltempo a tratti marcato a causa di una perturbazione che interessa contemporaneamente gran parte delle nostre regioni. Piogge e rovesci così sul Triveneto e l'Emilia Romagna per le regioni settentrionali, anche se non di intensità particolarmente elevata ma interessano zone che hanno appena fatto i conti con la pesante ondata di maltempo, i cui terreni sono ancora saturi e a rischio smottamenti. Piogge e rovesci quindi soprattutto nel Friuli con accumuli pluviometrici fino a 40mm sul Goriziano. Rovesci in Emilia Romagna e al Nordovest e accumuli che sfiorano i 30mm in Piemonte sul Verbano.

Sulle regioni del Centro Italia sono in atto i fenomeni più intensi con le piogge concentrate tra Lazio, Abruzzo, Molise interno e alta Campania, anche a sfondo temporalesco. Sul Viterbese gli accumuli dalla mezzanotte raggiungono già i 50mm, mentre a Roma la situazione è critica in alcune zone, dopo gli allagamenti che hanno caratterizzato la giornata di giovedì per i quali è stato necessario chiudere alcuni sottopassi allagati o ricoperti da detriti.

Maltempo e disagi anche in Sicilia, oggi (venerdì) interessata dal ramo più meridionale della stessa perturbazione in azione al Centro Italia, con piogge e temporali che da Trapanese, Palermitano e Agrigentino avanzano verso est e accumuli che superano localmente i 30mm dalla mezzanotte. Piogge che vanno ad aggiungersi alle abbondanti piogge di giovedì che hanno provocato allagamenti nel Palermitano, a causa dei quali alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione, bloccate da mezzo metro di acqua.

PROSSIME ORE.

Maltempo su buona parte d'Italia, in particolare al Nord su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto con piogge e temporali che entro sera si estenderanno gradualmente al Nordovest.

Al Centro fenomeni anche intensi su Lazio ed Abruzzo, in attenuazione in serata ma in contemporanea intensificazione sulla Toscana dove diverranno anche forti. Qualche temporale anche in Sardegna, ma in attenuazione.

Al Sud piogge e temporali concentrati su Sicilia e Campania, anche intensi sull'isola, ma con coinvolgimento anche di Molise e alta Puglia.