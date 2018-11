Perturbazioni atlantiche in arrivo sulla Penisola, ci sarà PIOGGIA e debole NEVE in montagna

Il promontorio anticiclonico garante di un giovedì stabile avrà vita molte breve. Dall'Atlantico una nuova perturbazione è ormai pronta ad entrare in azione e venerdì eroderà rapidamente l'esile struttura di alta pressione appena creatasi sul Mediterraneo centrale e l'Italia, innescando un graduale peggioramento sulle regioni centro-settentrionali.

Non si tratterà però di una vera e propria fase di maltempo: la perturbazione risulterà piuttosto debole e sarà causa soprattutto di un aumento della nuvolosità al Centro-Nord, associato a qualche pioggia o fiocco di neve in montagna.



VENERDI': Nubi in aumento sin dal mattino al Centro-Nord e primi fenomeni sulle Alpi occidentali, nevosi dai 700/1000m. Nubi in ulteriore ispessimento in giornata con piogge e rovesci in intensificazione serale in Sardegna e fenomeni deboli invece su Nordovest e Toscana, un po' più frequenti tra pomeriggio e sera sul Ponente Ligure. Deboli fiocchi sulle Alpi dagli 800/1000m, 1300/1500m sulla dorsale. Sempre la sera qualche scroscio tra Lazio ed Umbria. Al Sud sole offuscato da strati alti in ispessimento con qualche pioggia a fine giornata sul versante ionico.

SABATO: Migliora al Centro-Nord con schiarite a tratti ampie, intervallate però da banchi di nebbia fino al mattino sulla Val Padana e dall'arrivo di nubi alte e stratificate da nordovest che offuscheranno il cielo divenendo compatte in serata quando i primi fiocchi ricompariranno sui confini franco-svizzeri oltre i 1700m. La vecchia perturbazione si attarderà al Sud e a inizio giornata anche al Centro, con piogge e rovesci sulle tirreniche, ioniche e qualche fenomeno fin sulle Marche. In giornata migliora al Centro e piogge che si concentreranno su centro-est Sicilia, Calabria e Puglia.

DOMENICA. La stessa perturbazione agirà sul versante ionico tra Sicilia e Calabria con piogge e rovesci sparsi per gran parte della giornata. Altrove sole e velature, ma con nubi più compatte e produttive sulle Alpi. Ora dopo ora fenomeni in intensificazione sulle Alpi ma con neve in netto rialzo, fino a 2200m ad ovest, 1800m ad est. Fenomeni sporadici sulla Val Padana salvo qualche pioggia in più a fine giornata su Spezzino e Triveneto.