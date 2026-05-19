Pescara accende l’estate: concerti gratis e grandi nomi fino a settembre

Dal 27 maggio partirà un calendario di appuntamenti gratuiti tra musica, animazione, spettacoli e iniziative pensate per cittadini, turisti e famiglie a Pescara nell’estate 2026.

Pescara prepara una nuova stagione di grandi eventi gratuiti e punta a consolidare il proprio ruolo di città attrattiva sul piano turistico, culturale e dell’intrattenimento. Il Comune ha presentato i primi appuntamenti dell’estate 2026, una programmazione che accompagnerà la città da fine maggio fino a metà settembre, con un cartellone ancora in fase di completamento.

A illustrare le prime date è stato l’assessore ai Grandi eventi, Alfredo Cremonese, che ha sottolineato il peso crescente delle manifestazioni nel percorso di crescita della città. Secondo i dati richiamati dall’amministrazione, Pescara è passata dalle 272mila presenze turistiche del 2019 alle 743mila del 2025, un incremento collegato anche alla scelta di investire su musica, spettacolo, sport e cultura.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il concerto gratuito di Tommaso Paradiso, in programma il 16 luglio allo Stadio del Mare. Per l’occasione è stato realizzato anche un video promozionale firmato da Francesca Clivio e Giacomo Serafini, con la partecipazione di diversi bambini coordinati da Raffaella Sideri. I piccoli protagonisti hanno interpretato un passaggio de “I romantici”, brano presentato dall’artista a Sanremo, accompagnati dal vivo dalla band Disco Machine.

Il calendario prenderà il via dal 27 al 30 maggio con Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione e dei linguaggi transmediali promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Il 29 maggio, in piazza della Rinascita, sono previsti il live acustico di Carl Brave alle 21 e il dj set di Ema Stokholma alle 22. Il giorno successivo, sabato 30 maggio, toccherà a Cristina D’Avena con i GemBoy, per una serata dedicata alle sigle dei cartoni animati che hanno attraversato più generazioni.

La programmazione proseguirà il 7 giugno con Buongiorno Pescara – Cream, una discoteca all’aperto prevista in piazza della Rinascita dalle 10 alle 15. Il 21 giugno, allo Stadio del Mare, si terrà invece la Festa di inizio Estate con il dj set di Edmea.

Nel mese di luglio spazio anche a due giornate con Radio Kiss Kiss, il 10 e 11 luglio, sempre allo Stadio del Mare. Dopo il concerto di Tommaso Paradiso del 16 luglio, il calendario continuerà il 25 luglio con La Notte dei Serpenti, appuntamento ormai riconoscibile nel panorama degli eventi estivi abruzzesi.

Cremonese ha precisato che le date annunciate rappresentano solo una prima parte del programma complessivo. Nelle prossime settimane saranno comunicati altri eventi, con iniziative rivolte a pubblici diversi e a più fasce d’età. L’assessore ha inoltre anticipato che una importante produzione cinematografica avrebbe scelto Pescara come set per girare interamente un film con attori di richiamo nazionale, tra cui Marco Bocci e Laura Chiatti.

Alla presentazione erano presenti anche l’assessora alle Pari opportunità Zaira Zamparelli e il consigliere comunale Loris Mazzioli. L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione resta quello di rafforzare il legame tra eventi, turismo e promozione del territorio, trasformando l’estate pescarese in un contenitore capace di unire intrattenimento, cultura popolare e ricadute economiche per la città.