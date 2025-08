Pietrucci: "Buon lavoro a Costanzi nuovo dg Asl 1

"Faccio gli auguri più sinceri a Paolo Costanzi. Lo conosco da tanti anni ed ho sempre apprezzato, oltre alla sua grande professionalità e capacità amministrative, le sue qualità umane e civili che per me fanno sempre la differenza, sopratutto quando si ha a che fare con la salute e la vita delle persone. Lo ha dimostrato nella sua vita professionale quando dopo il terremoto ha difeso L’Aquila dai tentativi di indebolimento del Capoluogo di Regione, perpetrati da più parti, financo supportando con genialità di idee e contributi tecnici, scelte che la politica in diversi momenti storici, è stata chiamata a prendere. Sono certo che il suo impegno sarà improntato all'ascolto, al confronto, al coinvolgimento di tutti i protagonisti della sanità a partire dai sindacati, dai cittadini, dal complesso mondo del personale sanitario e amministrativo a quello politico tutto (maggioranza e opposizione) perché la sanità è di tutti. Eredita purtroppo una situazione pesantissima segnata da un debito assurdo e da scelte regionali e del precedente management inique che per anni hanno penalizzato la ASL aquilana (la carenza di personale, la soluzione per il precariato amministrativo e sanitario, le Case di Comunità, i Nuclei di cure primarie, l'indebolimento di reparti storicamente prestigiosi come l'oncologia, la valorizzazione del personale medico e sanitario, fino ai rapporti con l'Ateneo aquilano). Se sarà messo in condizione di dimostrare le sue grandi capacità, rilanciando il diritto alla salute e una sanità pubblica di qualità, Paolo Costanzi troverà anche l'opposizione e tutte le forze sociali e le associazioni al suo fianco". Così il consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Bilancio Pierpaolo Pietrucci.