Piogge e temporali in arrivo su Adriatico e Sud, venti in rinforzo e temperature in calo

Una depressione si sta scavando sul Mediterraneo centrale e accompagnando un fronte freddo in discesa dall'Europa settentrionale, i cui effetti si avvertiranno in avvio di settimana principalmente sulle regioni del versante adriatico, dove nel pomeriggio di lunedì si accenderanno anche alcuni temporali tra Marche e Abruzzo, fino alla Puglia entro sera, mentre rapidi rasserenamenti si faranno strada a partire dal Triveneto.

Temporaneo coinvolgimento in giornata anche di Romagna e parte della Toscana nel pomeriggio, con qualche fenomeno isolato.

In serata il fronte, proseguendo la sua discesa verso sud, provocherà un certo peggioramento anche sulle regioni meridionali con alcuni piovaschi tra Calabria, Lucania e Salento.

Il resto d'Italia non verrà interessato dalla discesa del fonte e il tempo si manterrà più stabile, ad eccezione di un aumento della nuvolosità in serata al Nordovest per l'ingresso di correnti orientali nei bassi strati al seguito del fronte.

Venti in intensificazione ovunque, con la Bora che conquisterà l'alto Adriatico ed un teso Maestrale già in corso sulle isole maggiori.

L'aria fredda al seguito del fronte determinerà inoltre un calo termico in serata a partire dal Nord, specie sul Triveneto, poli anche sull'Adriatico.