Piogge e temporali sull'Italia, sulle Alpi ancora neve

Il nocciolo di bassa pressione che si è isolato con le prime ore della nuova settimana sul Mediterraneo centrale si posiziona oggi in corrispondenza dell'alto Tirreno. Intorno al suo centro si muovo impulsi fortemente instabili, uno dei quali lunedì pomeriggio si è concentrato sulle regioni centrali dando luogo a piogge e temporali anche violenti sul versante adriatico.

In particolare in Abruzzo si sono scatenati veri e propri nubifragi, come nella zona di Pescara, dove numerosi sono stati gli allagamenti, a Montesilvano il fiume Saline è esondato in alcuni tratti.

Nella notte invece l'aria fredda che ruota intorno al vortice ha raggiunto anche le Alpi orientali, dove la neve che ieri è caduta a quote basse per il periodo sul settore occidentale.

Fiocchi caduti sul settore dolomitico questa notte fino a 1500/1700m, poco più in alto sulle Alpi lombarde.

Ma la neve non è solo una realtà alpina, bensì anche la dorsale toscana nel primo mattino di oggi vede fiocchi scendere fin verso i 1700/1800, come sta accadendo sulla vetta del Mote Amiata (1730m), tra Grossetano e Senese.

Sul resto d'Italia si segnalano temporali in arrivo da Ovest verso la Sardegna, rovesci su Lazio, Umbria ma anche all'estremo Sud, sui versanti ionici di Sicilia e Calabria.

PROSSIME ORE.

Tempo instabile sull'arco alpino con fenomeni in intensificazione diurna e neve dai 1500/1800m, qualche temporale in transito sul Triveneto, più asciutto al Nord-ovest. Piogge e temporali sparsi in intensificazione al Centro-Sud, specie zone interne, in sconfinamento al versante adriatico fino alle coste, specie tra Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia, ma localmente anche sul versante campano.

Instabile in Sardegna, meglio in Sicilia.