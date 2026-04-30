Meteo

Ponte del Primo Maggio, torna il sole: ma non mancano sorprese

Meteo
Roma (RM)
30 Aprile 2026   12:45  

L’anticiclone si rafforza sull’Italia garantendo stabilità diffusa e temperature in aumento, ma tra domenica e sera nubi in arrivo potrebbero offuscare il cielo

Dopo il passaggio del fronte freddo che ha attraversato l’Italia nelle ultime ore, la situazione meteorologica è destinata a cambiare rapidamente. Con l’avvicinarsi del ponte del 1° maggio, si registra infatti un deciso rinforzo dell’anticiclone, in espansione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, pronto a riportare condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Le ultime precipitazioni interesseranno nella giornata di venerdì le aree più meridionali, in particolare la bassa Calabria e la Sicilia centro-orientale, dove si potranno ancora verificare brevi piogge in rapido esaurimento. Sul resto del Paese, invece, il miglioramento sarà già evidente, con ampie schiarite e un progressivo aumento delle temperature.

Entrando nel dettaglio, per la giornata di venerdì 1° maggio si prevedono condizioni di stabilità al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche residua nube al mattino sul Nordovest. Al Centro il tempo si manterrà in gran parte soleggiato, con possibili annuvolamenti iniziali su Marche e Abruzzo, destinati a dissolversi. Al Sud, come detto, residui fenomeni tra Calabria e Sicilia lasceranno spazio a schiarite nel corso della giornata. In Sardegna prevalenza di sole. I venti nordorientali resteranno ancora moderati e le temperature mostreranno un lieve calo solo al Meridione.

Per sabato, lo scenario si presenterà ancora più stabile: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con qualche velatura in arrivo al Nordovest tra pomeriggio e sera. Il clima sarà più mite, con valori massimi compresi tra 21 e 25°C, soprattutto al Centro-Nord.

La giornata di domenica, invece, segnerà un primo cambiamento. L’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà il transito di nubi alte e stratificate, inizialmente sottili ma via via più compatte, in particolare sulle regioni nordoccidentali e sulla Sardegna. Anche al Centro il sole potrà risultare velato, mentre al Sud continuerà a prevalere il bel tempo, seppur con cieli leggermente offuscati.

Le temperature continueranno a salire, con punte fino a 25°C al Nord e valori anche di 26-27°C nelle aree interne della Sardegna, confermando un clima tipicamente primaverile. Nel complesso, il ponte si prospetta favorevole per attività all’aperto, pur con qualche passaggio nuvoloso da monitorare nelle fasi finali.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy