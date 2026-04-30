Ponte del Primo Maggio, torna il sole: ma non mancano sorprese

L’anticiclone si rafforza sull’Italia garantendo stabilità diffusa e temperature in aumento, ma tra domenica e sera nubi in arrivo potrebbero offuscare il cielo

Dopo il passaggio del fronte freddo che ha attraversato l’Italia nelle ultime ore, la situazione meteorologica è destinata a cambiare rapidamente. Con l’avvicinarsi del ponte del 1° maggio, si registra infatti un deciso rinforzo dell’anticiclone, in espansione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, pronto a riportare condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Le ultime precipitazioni interesseranno nella giornata di venerdì le aree più meridionali, in particolare la bassa Calabria e la Sicilia centro-orientale, dove si potranno ancora verificare brevi piogge in rapido esaurimento. Sul resto del Paese, invece, il miglioramento sarà già evidente, con ampie schiarite e un progressivo aumento delle temperature.

Entrando nel dettaglio, per la giornata di venerdì 1° maggio si prevedono condizioni di stabilità al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche residua nube al mattino sul Nordovest. Al Centro il tempo si manterrà in gran parte soleggiato, con possibili annuvolamenti iniziali su Marche e Abruzzo, destinati a dissolversi. Al Sud, come detto, residui fenomeni tra Calabria e Sicilia lasceranno spazio a schiarite nel corso della giornata. In Sardegna prevalenza di sole. I venti nordorientali resteranno ancora moderati e le temperature mostreranno un lieve calo solo al Meridione.

Per sabato, lo scenario si presenterà ancora più stabile: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con qualche velatura in arrivo al Nordovest tra pomeriggio e sera. Il clima sarà più mite, con valori massimi compresi tra 21 e 25°C, soprattutto al Centro-Nord.

La giornata di domenica, invece, segnerà un primo cambiamento. L’avvicinamento di una perturbazione atlantica porterà il transito di nubi alte e stratificate, inizialmente sottili ma via via più compatte, in particolare sulle regioni nordoccidentali e sulla Sardegna. Anche al Centro il sole potrà risultare velato, mentre al Sud continuerà a prevalere il bel tempo, seppur con cieli leggermente offuscati.

Le temperature continueranno a salire, con punte fino a 25°C al Nord e valori anche di 26-27°C nelle aree interne della Sardegna, confermando un clima tipicamente primaverile. Nel complesso, il ponte si prospetta favorevole per attività all’aperto, pur con qualche passaggio nuvoloso da monitorare nelle fasi finali.