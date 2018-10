Ponte di Ognissanti, la tendenza del meteo

Durante il Ponte di Ognissanti la situazione meteorologica sull'Italia rimarrà caratterizzata da condizioni spiccatamente instabili e a tratti anche perturbate, a seguito di una costante ventilazione dai quadranti meridionali che favorirà ancora la possibilità di piogge, ancora una volta soprattutto al Nord, regioni tirreniche e versanti ionici.

Sul Mediterraneo occidentale persisterà infatti una circolazione depressionaria il cui movimento verso Levante risulterà ostacolato dal notevole rinforzo di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sull'Europa sud-orientale, i cui massimi andranno a posizionarsi indicativamente tra Mar Egeo e Penisola balcanica.

Per giovedì 1 novembre è prevista una nuova perturbazione con piogge diffuse da Nord a Sud e fenomeni anche intensi e a sfondo temporalesco sulle regioni tirreniche e la Sicilia. Sulle Alpi nuove nevicate comprese tra i 1300 e i 1700m.

Venerdì la perturbazione lascerà gradualmente il Nord a partire da ovest e si attarderà ancora un po' sulle regioni centro meridionali dove troveremo qualche piovasco intermittente, generalmente non intenso e in via di attenuazione a fine giornata.

Sabato finalmente un po' di sole per tutti ma i modelli mostrano un nuovo possibile guasto a partire dalla Sardegna che porterebbe a una domenica di maltempo al Centro-Nord