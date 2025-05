Premio Bonelli 2025: LRNZ trionfa a Cartoons on the Bay di Pescara

Lorenzo Ceccotti, alias LRNZ, premiato per la sua versatilità artistica che fonde fumetto, animazione e nuove tecnologie, incarnando lo spirito crossmediale del festival.

Il Premio Sergio Bonelli 2025, assegnato nell'ambito del festival internazionale Cartoons on the Bay a Pescara, è stato conferito a Lorenzo Ceccotti, noto con lo pseudonimo LRNZ. Questo riconoscimento celebra artisti capaci di esprimere una forte identità autoriale attraverso opere che integrano fumetto e produzioni audiovisive di alta qualità.

La giuria, composta da Davide Bonelli (Presidente di Sergio Bonelli Editore), Roberto Genovesi (Direttore di Cartoons on the Bay), Michele Masiero (Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore), Pierluigi Colantoni (Direttore Comunicazione Rai) e Maurizio Imbriale (Vice Direttore di RaiPlay e Digital), ha selezionato Ceccotti per la sua capacità di attraversare diversi ambiti dell'arte visiva con risultati eccellenti .

Nato a Roma nel 1977, Ceccotti ha studiato presso l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche e ha frequentato la Scuola Romana di Fumetti e la Scuola Internazionale di Comics. La sua carriera spazia dal graphic design alla motion graphic, dall'animazione all'illustrazione, includendo esperienze nel campo musicale, live streaming e VFX. Tra le sue opere più note si annoverano "Golem", "Astrogamma", "Geist Machine" e "Monolith", quest'ultimo adattato anche per il cinema con Ceccotti nel ruolo di visual supervisor.

Il festival Cartoons on the Bay, organizzato da Rai Com, si è svolto a Pescara dal 29 maggio al 1° giugno 2025. Giunto alla sua 29ª edizione, il festival è un punto di riferimento per l'animazione e le arti visive crossmediali, promuovendo l'incontro tra autori, produttori e distributori a livello internazionale .

Il Premio Sergio Bonelli, istituito per onorare la memoria del celebre editore, è destinato a quegli artisti che riescono a fondere il linguaggio del fumetto con altri media, mantenendo una forte impronta autoriale. Precedenti vincitori includono Zerocalcare, Carlos Grangel, Altan e Sara Pichelli.

Durante la cerimonia, Davide Bonelli ha sottolineato come Ceccotti rappresenti perfettamente lo spirito del premio: "Attento e curioso rispetto alle nuove tecnologie, ma con radici ben piantate nella tradizione, Lorenzo Ceccotti è estremamente rigoroso nel suo lavoro, al limite del perfezionismo. Il Premio Sergio Bonelli vuole essere non solo un riconoscimento per quanto fatto finora, ma anche e soprattutto uno stimolo a continuare a sorprenderci" .