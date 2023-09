Previsioni Meteo a 15 Giorni: Andamento del Clima dall'18 al 25 Settembre

Nel periodo compreso tra l'18 e il 25 settembre, secondo le previsioni meteorologiche, si prospetta un cambiamento nell'andamento climatico in Europa occidentale, con il parziale cedimento dell'anticiclone. Questo porterà ad anomalie di geopotenziale in sede atlantica, con la possibilità di frequenti perturbazioni che coinvolgeranno in parte anche l'Italia. Nel Mediterraneo centrale e lungo la fascia orientale del continente, invece, dovrebbe persistere una situazione prevalentemente anticiclonica.

Durante questo periodo, le condizioni meteorologiche potrebbero risultare instabili in alcune regioni del Centro-Nord Italia, con temperature in lieve calo e possibilità di piogge e temporali sparsi. Al contrario, nel Meridione, il tempo dovrebbe mantenersi generalmente stabile, con temperature al di sopra della media.

Tendenza per il 25 settembre - 2 ottobre

Nel periodo dal 25 settembre al 2 ottobre, le previsioni indicano un ritorno verso una maggiore stabilità atmosferica nell'Europa centro-occidentale. Questo sarà dovuto alla risalita di promontori anticiclonici subtropicali, il che si tradurrà in un clima prevalentemente soleggiato e temperato. Anche sull'Italia, si prevede una maggiore stabilità con temperature al di sopra della media, sebbene potrebbero verificarsi disturbi nelle regioni settentrionali a causa di infiltrazioni più umide oceaniche.

Previsioni Meteo per giovedì, 21 settembre 2023

Nord:

Nord Ovest: Nubi sparse con ampie schiarite nella riviera ligure.

Pianure lombardo-piemontesi: Coperto con pioggia debole.

Alpi occidentali: Nubi sparse con ampie schiarite.

Alpi centrali: Coperto con pioggia moderata.

Nord Est:

Nubi sparse con ampie schiarite.

Centro:

Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite nella capitale.

Dorsale toscana: Coperto con pioggia debole.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud:

Sul Tirreno: Sereno sui litorali.

Pianure: Nubi sparse con ampie schiarite.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Isole maggiori:

Palermitano e interne siciliane: Sereno.

Costa Smeralda: Nuvoloso con locali aperture.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Previsioni Meteo per venerdì, 22 settembre 2023

Nord:

Nord Ovest: Coperto con pioggia debole nella riviera ligure e sulle Alpi occidentali.

Pianure lombardo-piemontesi: Sereno.

Alpi centrali: Coperto con pioggia moderata.

Nord Est:

Laguna veneta: Coperto con pioggia moderata.

Romagna e pianure emiliane: Nubi sparse con ampie schiarite.

Pianure venete: Piogge di forte intensità.

Dolomiti: Coperto con pioggia debole.

Centro:

Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure toscane.

Capitale e dorsale laziale: Coperto con pioggia debole.

Dorsale toscana: Coperto con pioggia debole.

Sud:

Dorsale campana: Coperto con pioggia debole.

Dorsale calabra: Nubi sparse con ampie schiarite.

Altrove: Piogge di forte intensità.

Isole maggiori:

Cagliaritano e Costa Smeralda: Coperto con pioggia debole.

Interne sarde: Nubi sparse con ampie schiarite.

Altrove: Sereno.

Previsioni Meteo per sabato, 23 settembre 2023

Nord:

Nord Ovest: Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Nord Est:

Romagna e Dolomiti: Nubi sparse con ampie schiarite.

Altrove: Sereno.

Centro:

Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane.

Capitale e dorsale laziale: Sereno.

Dorsale toscana: Coperto con pioggia debole.

Sud:

Dorsale campana: Sereno.

Altrove: Piogge di forte intensità.

Isole maggiori:

Nubi sparse con ampie schiarite.

Previsioni Meteo per domenica, 24 settembre 2023

Nord:

Nord Ovest: Coperto con pioggia debole nella riviera ligure e sulle Alpi occidentali.

Pianure lombardo-piemontesi: Nuvoloso con locali aperture.

Alpi centrali: Coperto con pioggia moderata.

Nord Est:

Laguna veneta e Dolomiti: Coperto con pioggia debole.

Romagna e pianure venete: Nubi sparse con ampie schiarite.

Pianure venete: Nuvoloso con locali aperture.

Centro:

Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale toscana.

Capitale e dorsale laziale: Sereno.

Dorsale toscana: Coperto con pioggia debole.

Sud:

Dorsale campana: Sereno.

Murge e dorsale lucana: Coperto con pioggia debole.

Dorsale molisana: Coperto con pioggia moderata.

Isole maggiori:

Cagliaritano e Costa Smeralda: Coperto con pioggia debole.

Interne sarde: Nubi sparse con ampie schiarite.

Altrove: Sereno.

Previsioni Meteo per lunedì, 25 settembre 2023

Nord:

Nord Ovest: Coperto con pioggia debole.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Nord Est:

Romagna e pianure venete: Sereno.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Centro:

Sul Tirreno: Sereno.

Sull'adriatico: Sereno.

Sud:

Sul Tirreno: Sereno.

Sull'adriatico: Sereno.

Isole maggiori:

Sereno.

Previsioni Meteo per martedì, 26 settembre 2023

Nord:

Nord Ovest: Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Nord Est:

Romagna e pianure venete: Sereno.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Centro:

Sul Tirreno: Sereno.

Sull'adriatico: Sereno.

Sud:

Sul Tirreno: Sereno.

Sull'adriatico: Sereno.

Isole maggiori:

Sereno.

Previsioni Meteo per mercoledì, 27 settembre 2023

Nord:

Nord Ovest: Nubi sparse con ampie schiarite nella riviera ligure e sulle Alpi centrali.

Pianure lombardo-piemontesi: Coperto con pioggia debole.

Alpi occidentali: Coperto con pioggia debole.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Nord Est:

Dolomiti: Sereno.

Altrove: Nubi sparse con ampie schiarite.

Centro:

Sul Tirreno: Sereno.

Sull'adriatico: Sereno.

Sud:

Sul Tirreno: Sereno.

Sull'adriatico: Sereno.

Isole maggiori: