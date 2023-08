Previsioni Meteo per il Ferragosto: Anticiclone Africano e Aumento del Caldo, con Possibili Temporal

L'anticiclone africano continuerà a rinforzarsi, portando un aumento delle temperature su tutto il territorio italiano. Nonostante il caldo in aumento, non raggiungeremo le temperature eccezionali registrate a luglio. Tuttavia, alcune zone, in particolare gli altopiani alpini, potrebbero sperimentare temporali di calore dovuti alla presenza dei fronti atlantici che raggiungono le latitudini settentrionali. Questi temporali potrebbero verificarsi nelle ore pomeridiane e serali.

Per quanto riguarda la giornata di lunedì 14 agosto, ci aspettiamo una giornata principalmente soleggiata, con variabilità sulle Alpi e la possibilità di temporali di calore su alcune zone alpine come Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Anche sull'Appennino settentrionale, l'entroterra ligure, l'Appennino Calabrese e alcune zone dell'entroterra siciliano potrebbero verificarsi brevi rovesci. Le temperature aumenteranno leggermente, con punte di 36/37°C nelle zone centrali e occidentali della Val Padana, della Toscana e della Sardegna.

La giornata di Ferragosto seguirà un pattern simile, con tempo stabile e prevalenza di sole, ma con variabilità diurna sulle Alpi che potrebbe portare a qualche rovescio o temporale, soprattutto sul settore orientale. Anche alcune zone dell'Appennino tosco-emiliano, laziale-abruzzese e calabrese potrebbero sperimentare variabilità diurna con fenomeni isolati. Le temperature rimarranno stabili, con picchi di 36/37°C nelle stesse zone menzionate in precedenza.

Mercoledì 16 agosto continuerà la stabilità atmosferica, con alcune variazioni diurne sulle zone alpine e sull'Appennino centro-settentrionale, dove potrebbero verificarsi rovesci o temporali di calore in attenuazione in serata. Anche in alcune zone dell'Appennino laziale-abruzzese potrebbe esserci variabilità diurna con rovesci. Le temperature subiranno un leggero aumento, con punte di 37/38°C nelle zone interne della Sardegna.

L'espansione dell'anticiclone africano porterà un aumento deciso delle temperature sulle regioni centro-settentrionali, mentre il Sud sperimenterà un caldo più contenuto, con temperature che si manterranno nella norma o addirittura inferiori. Nelle zone costiere del Tirreno, le massime non supereranno i 26/28°C.