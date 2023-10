Previsioni Meteo per il Weekend: Sole, Nubi e Possibili Piogge al Centro dell'Attenzione

Il meteo per il prossimo fine settimana prevede un mix di sole e nubi, con l'arrivo di alcune precipitazioni, soprattutto nella giornata di domenica. Il flusso atlantico continua ad influenzare il tempo, ma le piogge non dovrebbero essere così intense come in passato. Ecco i dettagli.

Il teso flusso di correnti meridionali, associato a una vasta saccatura atlantica, continuerà a portare instabilità atmosferica in tutta l'Europa da ovest a est durante l'ultimo weekend di ottobre. Tuttavia, a differenza dei giorni precedenti, questa volta non ci saranno ondulazioni marcate nel flusso perturbato, il che significa che le condizioni meteorologiche non dovrebbero raggiungere livelli di maltempo significativo.

Le regioni più esposte alle correnti umide saranno quelle geograficamente più vicine all'area di saccatura, in particolare le regioni settentrionali e la fascia centrale tirrenica. Anche le regioni del basso Tirreno e le Isole maggiori vedranno qualche disturbo. Ma quando dovremo aspettarci queste condizioni?

METEO SABATO:

Nord: Nel Nord del paese, prevediamo un cielo sereno o poco nuvoloso per la maggior parte delle regioni, con alcune nuvole irregolari che potrebbero interessare la Liguria orientale e il Nordest, sebbene con bassa probabilità di pioggia. Durante la sera e la notte, è possibile che si verifichino alcune piogge sulla Liguria orientale.

Centro: Nel Centro, ci saranno alcune nuvole irregolari sull'alta Toscana e sul basso Lazio, ma senza precipitazioni significative. In serata, potremmo vedere qualche pioggia nell'alta Toscana. Lungo l'Adriatico, invece, si prevede un cielo soleggiato.

Sud: Nel Sud del paese, ci saranno alcune nubi sparse tra la bassa Campania, la Calabria tirrenica e il nord della Sicilia, dove non è da escludere qualche isolato piovasco. Altrove, il sole predominerà. Le temperature rimarranno stabili, complessivamente miti, con valori al di sopra della media sulle regioni adriatiche e meridionali. I venti soffieranno con forza tra ovest e sudovest, e i mari saranno agitati, in particolare nei bacini settentrionali ed occidentali.

METEO DOMENICA:

Nord: Domenica vedremo un cielo nuvoloso sul centro-est della Liguria, sull'ovest dell'Emilia, in Lombardia e nel Triveneto, con qualche pioggia intermittente, anche sotto forma di piovasco o temporale, in Liguria. Altrove, ci saranno periodi di maggiore variabilità con ampie aperture.

Centro: Nel Centro, ci saranno alcuni piovaschi in alta Toscana, con variabilità altrove nella regione e nel Lazio, ma i fenomeni saranno solo occasionali. Il sole prevarrà lungo la costa adriatica.

Sud: Nel Sud del paese, il sole predominerà, con alcune nubi al mattino su Sardegna e la costa campana. Le temperature rimarranno stabili, complessivamente miti, con valori al di sopra della media sulle regioni adriatiche e meridionali. I venti soffieranno da sud e sudest, aumentando di intensità nel corso della giornata sui bacini occidentali. I mari saranno mossi o molto mossi nei bacini settentrionali ed occidentali, e mossi altrove.

In sintesi, il weekend vedrà una miscela di condizioni meteorologiche con alcune piogge, ma senza l'arrivo di un maltempo significativo. Le regioni settentrionali e centrali potrebbero vedere alcune precipitazioni, mentre al Sud il sole predominerà. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all'aperto.