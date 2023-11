Previsioni Meteorologiche: Pausa Asciutta con Note Instabili e Fronte Freddo in Arrivo

Le condizioni meteorologiche italiane attraverseranno una breve fase di stabilità seguita da un rapido cambiamento. Un debole cuneo di alta pressione, con radici sub-tropicali, si estende dal vicino Atlantico al Mediterraneo centrale e occidentale, portando una pausa più asciutta fino a mercoledì, ma non priva di alcune precipitazioni isolate.

La prossimità del flusso perturbato atlantico, poco più a nord, permetterà l'infiltrazione di correnti umide sul territorio, causando qualche disturbo. Un fronte atlantico collegato a un minimo sul Mare Baltico porterà note instabili, con precipitazioni abbondanti solo sulle zone alpine di confine, mentre sulle regioni tirreniche si verificheranno isolati fenomeni piovosi. Le correnti occidentali richiamate dal transito del fronte porteranno nuvole anche sul Nordest e lungo l'Adriatico, accompagnate da nebbie e foschie sulle pianure settentrionali, soprattutto in Valpadana.

Martedì e mercoledì saranno caratterizzati da precipitazioni sulle zone alpine di confine e disturbate condizioni nuvolose sulle regioni tirreniche, con fenomeni deboli e isolati. Il tempo sarà più soleggiato altrove, con foschie e nebbie al mattino nella Valpadana. Mercoledì, il Nord e le regioni centrali tirreniche godranno di prevalente sole, mentre sul medio Adriatico e al Sud peninsulare sono previste alcune note instabili, con possibili piogge isolate.

Le temperature registreranno un aumento, soprattutto in collina e in montagna. Il balzo termico sarà più sensibile sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino, con isoterme a 1500 metri che potrebbero superare i 12°C e raggiungere i 16/18°C sull'Appennino meridionale. Anche in pianura e lungo i litorali, sia al Nord che al Centro-Sud, si prevede un sopra media, con massime fino a 23/24°C o superiori lungo l'Adriatico.

Tra giovedì e venerdì, una temporanea flessione del campo barico sull'Europa centrale porterà un veloce fronte freddo sull'Italia. Le tempistiche e l'intensità delle precipitazioni saranno confermate nei prossimi giorni, ma si prevede che coinvolgeranno principalmente le regioni centro-meridionali, accompagnate da un rinforzo della ventilazione settentrionale e una diminuzione delle temperature. Ulteriori dettagli saranno forniti nei prossimi aggiornamenti.