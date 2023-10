Previsto un Cambiamento Meteo: Piogge e Temporali tra Mercoledì e Venerdì

MERCOLEDÌ, ROVESCI AL NORD: Domani il fronte attraverserà il Nord Italia da ovest a est, portando a una giornata con cielo variabile nelle regioni settentrionali. Al mattino, ci saranno alcuni rovesci locali e temporali nella zona del Nordest, che diventeranno più frequenti sull'alto Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Durante la giornata, si formeranno rovesci sparsi nelle vicinanze delle Alpi e sulla Pianura Padana a nord del Po, estendendosi fino al Piemonte, con alcune precipitazioni anche sulla Liguria di Levante e sull'alta Toscana. Verso sera, le piogge saranno più intense in Piemonte, mentre altrove tenderanno a diminuire. Nel resto dell'Italia, il tempo rimarrà stabile e prevalentemente soleggiato, con alcune nuvole in Toscana. Le temperature massime scenderanno leggermente a causa della copertura nuvolosa e delle precipitazioni al Nord, ma resteranno comunque sopra la media, con valori intorno ai 24-26°C. Nel Centro-Sud, le temperature rimarranno elevate, con massime superiori a 30°C in Puglia e sulle isole maggiori.