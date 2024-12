Pronto Soccorso dell'Aquila: Consiglieri denunciano gravi carenze e chiedono interventi urgenti

I consiglieri regionali e comunali esprimono preoccupazione per le condizioni del Pronto Soccorso dell’Aquila, chiedendo l’avvio di un progetto per un nuovo blocco dedicato alle emergenze.

Questa mattina, una delegazione di consiglieri regionali e comunali, tra cui Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani (del Partito Democratico), insieme a Simona Giannangeli e Paolo Romano (del Comune dell’Aquila), ha effettuato un’ispezione al Pronto Soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Il sopralluogo ha messo in luce le gravi carenze strutturali che affliggono l’intera struttura, specialmente nella zona dedicata alle emergenze-urgenze, richiamando l'attenzione su problematiche irrisolte che minano la qualità dei servizi sanitari.

Pierpaolo Pietrucci, consigliere regionale del Partito Democratico, ha denunciato senza mezzi termini la situazione precaria in cui versa l’ospedale, sottolineando che una parte del Pronto Soccorso è ancora ospitata in un container, con problematiche come il caldo estivo non gestibile e infiltrazioni d’acqua durante le piogge. Secondo Pietrucci, nonostante le promesse di intervento ricevute durante le riunioni precedenti, non sono seguiti fatti concreti. “L’attuale gestione della ASL deve finalmente avviare un progetto per una nuova ala destinata alle emergenze-urgenze, affinché si possano ottenere i fondi necessari dal governo regionale”, ha affermato. “Se non si interviene tempestivamente, il San Salvatore rischia di diventare il nosocomio più vecchio di tutta la regione”, ha concluso, mettendo in evidenza come l’ospedale non rispetti più gli standard moderni.

Dal canto suo, Sandro Mariani, presidente della commissione di vigilanza, ha ribadito il suo impegno nel supportare le attività ispettive legate alla sanità e ha criticato aspramente le politiche adottate dalla giunta di Marco Marsilio, responsabile di una situazione che, secondo lui, penalizza quotidianamente i cittadini abruzzesi che fruiscono dei servizi sanitari.

Anche la consigliera comunale Simona Giannangeli ha evidenziato le continue lamentele da parte della cittadinanza che, all’arrivo al Pronto Soccorso, si trova a dover affrontare lunghe attese in condizioni inadeguate. "Il personale, sebbene altamente competente e impegnato, è costretto a lavorare in un contesto difficile a causa della scarsità di risorse e della mancanza di strutture adeguate", ha spiegato. Giannangeli ha poi ribadito la necessità di un piano di ristrutturazione completo del blocco delle emergenze, fondamentale per garantire l’efficienza e la sicurezza dei pazienti.

Infine, Paolo Romano, consigliere comunale, ha sottolineato l'importanza di raccogliere dati concreti per capire a fondo la situazione del Pronto Soccorso. Durante l'ispezione, Romano ha posto domande specifiche sul numero di personale medico e infermieristico, sulle sale visita, sui posti letto di osservazione e su altri indicatori chiave che potrebbero fornire una panoramica completa delle problematiche del servizio. “Solo attraverso l’analisi dei numeri e delle risposte concrete potremo affrontare seriamente le criticità che vengono quotidianamente sollevate dai cittadini”, ha affermato Romano.

In sintesi, la visita ispettiva dei consiglieri ha messo in luce l'urgenza di interventi strutturali per migliorare la qualità del servizio sanitario nella città dell'Aquila, e la necessità di una progettazione adeguata che possa risolvere definitivamente le carenze del sistema. Le richieste sono chiare: un nuovo blocco per le emergenze-urgenze, con strutture moderne e adeguate agli standard sanitari attuali, per garantire una migliore assistenza e rispondere alle necessità di una popolazione sempre più esigente in tema di sanità pubblica.