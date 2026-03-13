Provincia di Pescara, De Martinis si ritira: mossa decisiva nel centrodestra

Il presidente uscente annuncia il ritiro della candidatura alla guida della Provincia per favorire l’unità del centrodestra e garantire stabilità politica.

Il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis ha annunciato il ritiro della propria candidatura alla guida dell’ente, una decisione maturata dopo un confronto politico con i vertici della coalizione di centrodestra.

La scelta, spiegata attraverso una nota ufficiale, viene descritta come un gesto compiuto con senso di responsabilità istituzionale, con l’obiettivo di preservare l’unità della coalizione a pochi giorni dal voto e garantire stabilità politica in una fase considerata delicata per gli equilibri del territorio.

Lo stesso De Martinis ha ricordato di aver presentato formalmente la propria candidatura lo scorso 20 febbraio, sostenuta dalla firma di numerosi amministratori locali. Una proposta politica che, ha sottolineato, non nasceva come contrapposizione personale, ma come tentativo di assicurare continuità amministrativa al lavoro svolto durante il suo mandato.

Nel corso degli anni alla guida dell’ente provinciale, De Martinis ha rivendicato un metodo amministrativo orientato alla valorizzazione dell’intero territorio pescarese, dalla costa alle aree interne, con particolare attenzione al mondo della scuola, alle infrastrutture e alla concretezza dell’azione istituzionale.

Nelle ultime ore, tuttavia, dopo un confronto definito sereno e costruttivo con i dirigenti di Fratelli d’Italia, il presidente uscente ha scelto di compiere quello che lui stesso ha definito un passo indietro politicamente responsabile. Una decisione presa, ha spiegato, con la piena consapevolezza che, a ridosso della consultazione elettorale, la priorità debba essere l’unità del centrodestra.

De Martinis ha ammesso di guardare alla vicenda con rammarico, parlando di una possibile occasione mancata per il territorio, ma ha ribadito che la coerenza politica e il rispetto degli equilibri della coalizione rappresentano valori centrali nel suo percorso istituzionale.

Il presidente uscente ha inoltre sottolineato che continuerà a svolgere il proprio ruolo pubblico con impegno e spirito di servizio, concentrandosi sull’attività di sindaco di Montesilvano, città che amministra e che rappresenta uno dei poli amministrativi più importanti della provincia di Pescara.

Nel messaggio conclusivo, De Martinis ha voluto ringraziare gli amministratori provinciali con cui ha collaborato durante il mandato e i dipendenti dell’ente, con i quali, ha ricordato, si è creato nel tempo un rapporto di collaborazione e fiducia che porterà con sé anche nelle prossime esperienze istituzionali.