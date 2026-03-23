Referendum decisivo oggi: affluenza record e urne aperte fino alle 15

Seggi aperti in tutta Italia per il referendum sulla giustizia, con affluenza in forte crescita e aggiornamenti ufficiali disponibili online fino allo scrutinio finale

L’Italia torna alle urne per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale relativa alle norme sull’ordinamento giurisdizionale e alla creazione della Corte disciplinare. I seggi, aperti dalle prime ore della giornata, resteranno operativi fino alle ore 15, termine ultimo per esprimere il proprio voto.

I primi dati sull’affluenza evidenziano una partecipazione significativa. Secondo le rilevazioni ufficiali, alle ore 23 della giornata precedente si è registrato un 46% di votanti, un dato che segnala un interesse diffuso verso un passaggio istituzionale ritenuto rilevante per il sistema giudiziario nazionale. La partecipazione sarà monitorata fino alla chiusura definitiva delle operazioni di voto.

Al termine delle votazioni prenderà il via lo spoglio delle schede, che consentirà di delineare l’esito della consultazione. I risultati saranno progressivamente diffusi attraverso i canali istituzionali, in particolare sul portale ufficiale “Eligendo” e tramite l’applicazione “Eligendo Mobile”, strumenti utilizzati per garantire aggiornamenti tempestivi e trasparenti.

Il referendum rappresenta un passaggio chiave nell’ambito delle modifiche costituzionali, chiamando i cittadini a esprimersi su un tema centrale come il funzionamento della giustizia e l’organizzazione degli organi disciplinari. L’attenzione resta ora concentrata sull’andamento dell’affluenza nelle ultime ore e sui risultati che emergeranno dallo scrutinio.