Ridley Scott trasforma l'Abruzzo in un set post-apocalittico per il suo nuovo film

Il celebre regista britannico sceglie l’Abruzzo per “The Dog Stars”, girato tra Ovindoli, Avezzano e il Parco Sirente-Velino con un cast internazionale.

Si sono concluse da pochi giorni in Abruzzo le riprese di "The Dog Stars", il nuovo film diretto da Ridley Scott, celebre regista di successi internazionali come Blade Runner e Il Gladiatore. La pellicola, un thriller post-apocalittico ambientato in un mondo devastato da una pandemia globale, ha scelto come set principale i paesaggi incontaminati dell’Appennino abruzzese, confermando la crescente centralità della regione nelle produzioni cinematografiche internazionali.

Girato tra Ovindoli, Avezzano, il Parco Naturale Regionale Sirente-Velino e l’Aeroporto dei Parchi di Preturo, il film narra la storia di Hig (interpretato da Jacob Elordi), un pilota sopravvissuto al collasso della civiltà, che vive isolato insieme al suo cane e a un ex-militare (Josh Brolin). Il gruppo si avventura in un mondo ostile dopo aver intercettato una trasmissione radio che riaccende la speranza. Il cast include anche Margaret Qualley, Guy Pearce e Benedict Wong, mentre la sceneggiatura è firmata da Mark L. Smith e Christopher Wilkinson.

La produzione – affidata a Panorama Films con un investimento stimato di 100 milioni di dollari – ha visto un'importante sinergia istituzionale. Oltre al sostegno dell’Abruzzo Film Commission, il progetto ha potuto contare sulla collaborazione dell’Assessorato all’Ambiente, guidato dal vicepresidente Emanuele Imprudente, del Parco Sirente-Velino con il presidente Francesco D’Amore, del Comune di Ovindoli con il sindaco Angelo Ciminelli, e sull’impegno diretto dell’Assessorato alla Cultura della Regione Abruzzo, rappresentato dall’assessore Roberto Santangelo. Un lavoro congiunto che ha saputo coniugare tutela ambientale, valorizzazione culturale e promozione economica.

Il film, tratto dal romanzo omonimo dello scrittore americano Peter Heller, è attualmente in fase di post-produzione e la sua uscita nelle sale è prevista per il 27 marzo 2026. Le riprese non si sono limitate all’Abruzzo: altre scene sono state girate tra il Friuli, il Veneto, il bosco del Cansiglio, Polcenigo, Vallorch, Le Rotte, La Genzianella e gli storici studi di Cinecittà a Roma.

Questa grande produzione rappresenta un'importante occasione di rilancio per il territorio. Le ricadute attese riguardano turismo cinematografico, nuove opportunità lavorative nel settore audiovisivo e un incremento della visibilità dell’Abruzzo su scala internazionale. La regione si conferma così una terra capace di ospitare cinema di qualità, grazie a un patrimonio naturale straordinario e a una rete istituzionale sempre più attiva nella promozione del territorio come set d’eccellenza.