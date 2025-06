Ridley Scott trasforma l'Abruzzo nel set del suo nuovo film epico

Il regista britannico sceglie le suggestive location abruzzesi, tra cui Campo Imperatore e l'Aeroporto dei Parchi, per il suo prossimo capolavoro cinematografico.

Il celebre regista Ridley Scott ha selezionato l'Abruzzo come una delle principali ambientazioni per il suo nuovo film, "The Dog Stars", un'opera di genere post-apocalittico che promette di affascinare il pubblico internazionale. Le riprese si svolgeranno in diverse località della regione, tra cui Campo Imperatore e l'Aeroporto dei Parchi di Preturo, trasformando questi luoghi in scenari cinematografici di grande impatto visivo.

Per consentire lo svolgimento delle riprese, il Comune dell'Aquila ha emesso l'ordinanza 199/P/2025, che prevede il divieto di transito e sosta nel piazzale antistante l'arrivo della funivia del Gran Sasso a Campo Imperatore per l'intera giornata di lunedì 9 giugno. Inoltre, potrà essere temporaneamente interdetto il tratto terminale della Strada Regionale 17 bis, tra Le Fontari e il piazzale, in caso di necessità legate alle riprese.

La produzione esecutiva del film è affidata alla Panorama Film Srl, che ha già effettuato riprese in altre zone dell'Abruzzo, come Avezzano e Ovindoli, contribuendo a valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale della regione.

"The Dog Stars" è tratto dall'omonimo romanzo di Peter Heller e narra la storia di un uomo sopravvissuto a una pandemia che ha decimato la popolazione mondiale. Il protagonista, accompagnato dal suo fedele cane, affronta un viaggio attraverso paesaggi desolati, alla ricerca di altri sopravvissuti e di un senso di speranza in un mondo devastato.

Il film vanta un cast di alto livello, con attori del calibro di Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce e Benedict Wong, che daranno vita ai personaggi di questa intensa narrazione. La produzione è iniziata in Italia nell'aprile 2025 e coinvolge diverse regioni, tra cui il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Lazio, con riprese previste anche presso gli studi di Cinecittà a Roma.