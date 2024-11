Rigopiano, sentenza rinviata al 3 dicembre: la Cassazione esamina il caso della valanga mortale

La tanto attesa sentenza della Cassazione sul caso della tragedia di Rigopiano è stata rinviata al 3 dicembre. I giudici si sono presi ulteriore tempo per decidere sulle responsabilità relative alla valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l'hotel di Farindola, causando la morte di 29 persone. La decisione riguarderà in particolare il destino dell'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e degli altri coinvolti nel processo, con la questione del nesso causale tra i ritardi nei soccorsi e la tragedia ancora al centro del dibattito.

Nel corso dell'udienza di ieri, l'avvocato Giandomenico Caiazza, difensore di Provolo, ha dichiarato che non esisterebbero prove sufficienti a dimostrare un legame diretto tra la mancata convocazione corretta dell'Organismo di coordinamento dei soccorsi e l'evento tragico. Caiazza ha sottolineato che la turbina necessaria per i soccorsi non era stata mai segnalata come indisponibile dalla Provincia alla Prefettura di Pescara, circostanza che secondo lui escluderebbe la responsabilità diretta degli enti coinvolti.

Il caso ha avuto un grande impatto mediatico e pubblico, sollevando interrogativi sulla gestione dei soccorsi e sulle responsabilità delle istituzioni locali e nazionali. La decisione di rinviare la sentenza sottolinea la complessità della vicenda, che vede in gioco non solo le responsabilità penali, ma anche quelle morali, considerando l'ampia discussione sulla tempestività delle operazioni di salvataggio.

La valanga che il 18 gennaio 2017 ha colpito l’hotel di Rigopiano ha segnato una delle tragedie più drammatiche degli ultimi anni in Italia, con decine di vittime tra cui ospiti e personale dell’hotel. La vicenda ha messo in luce le difficoltà del sistema di soccorso e le lacune nella comunicazione tra i diversi enti preposti. Il prossimo 3 dicembre, i giudici della Cassazione dovranno esprimersi su un caso che continua a dividere l'opinione pubblica e a mantenere alta l'attenzione sulla gestione delle emergenze in Italia.