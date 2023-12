Riparte da Gennaio lo Screening per l'HIV: Asl di Pescara in Prima Linea nella Lotta all'AIDS

In occasione della Giornata Mondiale della lotta all'AIDS, la Asl di Pescara annuncia il riavvio, a partire da gennaio 2024, di un programma quinquennale di screening per individuare persone a rischio di infezione silente da HIV e altre malattie sessualmente trasmesse. Questa iniziativa, già attiva dal 2014 al 2018, è caratterizzata dall'utilizzo di una piattaforma web (www.failtestanchetu.it) che consente la prenotazione diretta e anonima del test, rappresentando un modello organizzativo innovativo e unico in Italia.

Il progetto, che ha coinvolto più di 18.000 test nel precedente quinquennio, offre gratuitamente anche il test per l'epatite C e B, oltre agli anticorpi diagnostici per la sifilide. Durante i cinque anni di attività, ha permesso la diagnosi precoce dell'HIV in circa 100 persone, evitando presentazioni tardive dell'immunodeficit e relative complicanze.

Il programma, che coinvolgerà specialisti del Dipartimento delle Medicine della Asl di Pescara, consentirà la prenotazione del test per tre pomeriggi a settimana. L'obiettivo è raggiungere un'ampia partecipazione della popolazione a rischio, compresi migranti, soggetti con disagio sociale assistiti da associazioni umanitarie, e membri delle comunità LGBTQ. I calendari per le prenotazioni saranno presto disponibili online.

Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale della lotta all'AIDS, la dottoressa Federica Sozio, attiva nel reparto di Malattie infettive di Pescara, parteciperà a un evento celebrativo presso la casa famiglia "Il Samaritano", coinvolgendo gli ospiti nella creazione di un murales. La dottoressa Sozio sarà anche ospite dell'associazione "CASA Arcobaleno", contribuendo a stabilire un collegamento diretto tra l'associazionismo LGBTQ e la prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale, in particolare dell'HIV.