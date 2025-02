Rissa a Chieti: cinque giovani banditi dalla movida per anni

Cinque ragazzi coinvolti in una violenta rissa a Chieti Scalo sono stati sanzionati con il Daspo Willy, che vieta loro l'accesso ai locali della movida per periodi da uno a tre anni.

Nella notte del 26 gennaio 2025, due gruppi di giovani si sono affrontati in una violenta rissa all'interno di un locale a Chieti Scalo. Lo scontro ha provocato lesioni a cinque partecipanti, tra cui un minorenne, con prognosi che variano da cinque a trenta giorni. Le autorità hanno identificato e denunciato i responsabili alle procure competenti. Successivamente, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha avviato un procedimento amministrativo che ha portato all'emissione del Daspo Willy nei confronti dei coinvolti. Questa misura preventiva, introdotta dopo la tragica morte di Willy Monteiro Duarte nel 2020, impedisce ai destinatari di accedere e sostare nei pressi dei locali pubblici e di intrattenimento nelle zone della movida per un periodo compreso tra uno e tre anni, a seconda dell'età e di eventuali precedenti. La violazione di questo divieto costituisce reato e può comportare pene detentive da sei mesi a due anni e multe da 8.000 a 20.000 euro.

Il Daspo Willy è stato introdotto nel 2020 come parte del decreto sicurezza, in risposta all'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Questa normativa consente al questore di vietare l'accesso a locali di intrattenimento e pubblici esercizi a individui noti per atti di violenza o con precedenti penali specifici, al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza nelle aree urbane.

Questo provvedimento mira a garantire la sicurezza nelle zone di aggregazione giovanile e a prevenire episodi di violenza legati alla movida. Le autorità locali ribadiscono l'importanza del rispetto delle normative vigenti e della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per mantenere un ambiente sicuro e sereno per tutti.