Ritorna del caldo torrido, fino a 40 gradi previsti nel fine settimana

Con l'arrivo di un'anticiclone africano, le temperature sono pronte a salire alle stelle, annunciando un fine settimana caldissimo. L'anticiclone sta rafforzando la sua presenza sull'Italia, portando con sé picchi termici che potranno toccare i 37-39°C già entro il fine settimana su città come Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria e Rovigo. Inoltre, all'inizio della prossima settimana, ci sarà un ulteriore aumento delle temperature, con punte che potrebbero raggiungere i 40 gradi in Toscana e nella Pianura Padana. Nonostante questo caldo intenso, non assisteremo alle fiammate viste a luglio, quando alcune zone dell'entroterra hanno segnato un record di 48 gradi Celsius, ma la regione mediterranea sperimenta di nuovo umidità opprimente e un clima torrido.

"Gli alti livelli di umidità saranno particolarmente evidenti dopo il tramonto e durante la notte", spiegano gli esperti dell'Ufficio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Questo aumento dell'umidità contribuirà a intensificare la percezione del caldo e i disagi associati.

La Sardegna si prepara a fronteggiare temperature roventi. Per trovare un po' di sollievo dal caldo, sarà necessario attendere le prime ore del mattino, quando le brezze di terra inizieranno a soffiare. Le temperature nell'isola stanno gradualmente salendo, con punte che potranno raggiungere i 40-42°C nelle zone interne, mentre lungo le coste si attesteranno tra i 32 e i 35°C. L'afa e il caldo si faranno particolarmente sentire nel fine settimana, a partire da venerdì. L'anticiclone africano, infatti, si estenderà su tutta l'Italia, ma sarà in Sardegna che si registreranno le temperature più elevate, che potranno superare abbondantemente i 40 gradi.