Ritorno di fiamma dal camino: anziano gravemente ustionato, prognosi riservata

Incidente domestico a Roseto degli Abruzzi: un uomo di 79 anni resta gravemente ferito dopo aver acceso il camino con alcol, ustioni estese e ricovero d’urgenza

Grave incidente domestico a Roseto degli Abruzzi, dove un uomo di 79 anni è rimasto seriamente ferito mentre tentava di accendere il camino all’interno della propria abitazione. L’anziano, secondo quanto ricostruito, stava utilizzando un contenitore di alcol etilico quando si è verificato un improvviso ritorno di fiamma.

La fiammata ha investito in pieno il 79enne, che è stato avvolto dal fuoco, riportando ustioni diffuse su circa il 70 per cento del corpo. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario il ricovero in prognosi riservata.

La violenza dell’incendio non ha provocato solo le lesioni all’anziano: le pareti della cucina sono rimaste annerite, a testimonianza dell’intensità del rogo sviluppatosi in pochi istanti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione locale, che hanno prestato i primi aiuti e messo in sicurezza l’area.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione, l’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Teramo, dove è attualmente ricoverato e sottoposto alle cure necessarie. L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati all’uso di liquidi infiammabili per l’accensione di camini e stufe, una pratica che continua a causare incidenti domestici anche gravi.