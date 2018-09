Rovesci e temporali su tutta la penisola

Una nuova energica circolazione di bassa pressione si sta organizzando sull'Europa nordoccidentale, espandendo il suo raggio d'azione sin verso il Mediterraneo centrale. Correnti più umide occidentali inizieranno a fluire al Nord favorendo così la genesi di nuovi rovesci o temporali sui settori alpini e prealpini, che localmente sconfineranno entro fine giornata a Liguria, Val centro occidentale, basso Triveneto e medio-alto versante tirrenico. Qualche fenomeno raggiungerà anche al Sardegna settentrionale mentre qualche temporale di calore si svilupperà nel pomeriggio sulla Sicilia orientale.

Venerdì le correnti si spingeranno ulteriormente verso Sud andando a interessare anche le nostre regioni centrali e parte del Sud.

Più nel dettaglio i fenomeni saranno più diffusi al mattino su Tirreniche centro settentrionali, alta Campania, medio Adriatico e Triveneto; nel pomeriggio lungo l'arco alpino e prealpino, tra Romagna e Marche nonché sull'Appennino centro settentrionale con fenomeni in sconfinamento anche su Cilento, Lucania, medio Adriatico, Tavoliere e Salento.

In serata fenomeni ancora possibili sui versanti orientali dello Stivale.

Nubi alte, talora compatte, in transito tra Isole maggiori e basso versante tirrenico con possibilità di qualche locale piovasco.

RESIDUA INSTABILITÀ NEL WEEKEND - Nel corso del fine settimana l'Italia resterà ancora esposta a correnti a tratti instabili occidentali-nordoccidentali che tuttavia diverranno via via meno intense, grazie alla graduale espansione dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Europa centrale e un nuovo slancio dell'anticiclone nord africano verso il Mediterraneo centrale.