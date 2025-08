Rubano pneumatici e scappano a piedi: catturati in piena notte a Pescara

Tentano di fuggire dopo aver sottratto cerchioni e gomme, ma la Polizia li blocca. Avevano gettato le chiavi per depistare gli agenti, invano.

Hanno tentato il colpo notturno rubando le ruote complete da un’automobile in sosta nella zona di Rancitelli, ma la fuga rocambolesca si è conclusa con l’intervento della Polizia di Stato. Tre uomini, rispettivamente di 36, 47 e 35 anni, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso dopo essere stati colti sul fatto dagli agenti.

L’allarme è scattato alle 3:42 della notte, quando una segnalazione al numero unico di emergenza ha indicato un furto in atto: un gruppo stava smontando cerchioni e pneumatici da una vettura parcheggiata nel popolare quartiere cittadino. La volante, già in pattugliamento nelle vicinanze, ha intercettato un’auto in fuga che si stava allontanando dalla scena.

Alla vista dei lampeggianti, i tre hanno abbandonato il mezzo tentando di dileguarsi a piedi tra le vie laterali, gettando le chiavi dell’auto nel tentativo di sviare le ricerche. Ma gli agenti, grazie alla loro prontezza d’azione, sono riusciti a fermarli poco dopo e a recuperare anche le chiavi lanciate durante la corsa.

Durante la perquisizione del veicolo abbandonato, la Polizia ha ritrovato proprio i componenti rubati, ancora nel bagagliaio: quattro pneumatici con relativi cerchi, corrispondenti perfettamente a quelli sottratti poco prima. Il materiale, una volta eseguiti i rilievi necessari, è stato restituito al legittimo proprietario, che ha potuto così riavere indietro il proprio bene prima che finisse sul mercato nero dei ricambi.

Il reato contestato ai tre fermati è quello di furto aggravato, vista la modalità notturna e la presenza di più soggetti in concorso. I tre, noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati denunciati a piede libero, mentre gli investigatori stanno vagliando eventuali collegamenti con altri furti simili avvenuti nelle ultime settimane in città.