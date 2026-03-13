Sanità più vicina ai cittadini: boom di prenotazioni Cup nelle farmacie

In provincia di Chieti cresce l’utilizzo del servizio Cup in farmacia: oltre trentamila prenotazioni l’anno grazie alla collaborazione tra farmacie e Asl.

Sono 73 le farmacie della provincia di Chieti che hanno aderito alla convenzione che consente ai cittadini di prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici direttamente in farmacia, offrendo un servizio che negli ultimi anni ha registrato una crescente adesione. Secondo i dati diffusi dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, attraverso questa rete territoriale vengono effettuate oltre 30 mila prenotazioni ogni anno, confermando il ruolo sempre più centrale delle farmacie nel sistema sanitario locale.

Il servizio rientra nel progetto regionale “Farmacia dei servizi”, promosso dalla Regione Abruzzo, che punta a rendere più semplice l’accesso alle prestazioni sanitarie, portando alcune funzioni del Centro unico di prenotazione (Cup) direttamente nei punti di assistenza più vicini ai cittadini. In molte farmacie, oltre alla prenotazione di visite ed esami, è possibile anche pagare il ticket sanitario, evitando così di doversi recare negli sportelli delle strutture sanitarie.

Il funzionamento del servizio è sostanzialmente identico a quello dei Cup della Asl, ma con il vantaggio di offrire un numero maggiore di punti di accesso distribuiti sul territorio, soprattutto nelle aree dove la presenza di sportelli ospedalieri è più limitata. Questa rete, costruita grazie alla collaborazione tra farmacie e azienda sanitaria, rappresenta un sistema diffuso che facilita il contatto diretto tra servizi sanitari e comunità locale.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri, che evidenzia come le statistiche interne confermino l’efficacia del servizio. Secondo Palmieri, il numero di prenotazioni registrate dimostra chiaramente l’utilità del Cup in farmacia e il gradimento da parte dei cittadini.

Proprio per questo motivo, il direttore generale invita gli utenti a sfruttare sempre più questa possibilità, rivolgendosi alle farmacie aderenti sia per prenotare prestazioni sanitarie sia, dove previsto, per effettuare il pagamento dei ticket. In questo modo, sottolinea la Asl, è possibile ridurre le file agli sportelli tradizionali e rendere più rapido l’accesso ai servizi.

Un ringraziamento particolare viene rivolto alle farmacie che partecipano all’iniziativa, considerate dalla Asl un importante punto di riferimento sanitario sul territorio. Grazie alla loro presenza capillare, queste strutture rappresentano infatti un ponte diretto tra il sistema sanitario pubblico e la popolazione, contribuendo a rafforzare l’accessibilità alle cure e la diffusione dei servizi sanitari nelle comunità locali.