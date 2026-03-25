Santanchè nel mirino: arriva in ministero ma resta in silenzio totale

Dopo la richiesta di dimissioni da parte della premier Meloni, la ministra del Turismo evita i giornalisti e mantiene gli impegni ufficiali in agenda

La ministra del Turismo Daniela Santanchè è arrivata questa mattina presso gli uffici del ministero, senza rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti presenti. L’arrivo è avvenuto a bordo di un’auto blu, accompagnata dalla scorta, mentre all’ingresso era presente un nutrito gruppo di giornalisti in attesa di un commento sulla recente richiesta di dimissioni avanzata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La premier, nella giornata precedente, aveva invitato la ministra a valutare un passo indietro richiamando il principio di responsabilità istituzionale, già adottato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, entrambi dimessisi nei giorni scorsi. Un richiamo che si inserisce in un quadro politico particolarmente sensibile, segnato anche dalle conseguenze del recente referendum e dalle vicende giudiziarie che coinvolgono alcuni esponenti dell’esecutivo.

Nonostante le sollecitazioni, Santanchè ha scelto di non rispondere alle domande dei cronisti, evitando qualsiasi presa di posizione pubblica sull’ipotesi di lasciare l’incarico. Nessuna indicazione è stata fornita neppure in merito alla possibile revisione degli impegni istituzionali già programmati.

Secondo quanto riferito da fonti interne al ministero del Turismo, l’agenda della ministra resta invariata. Sono confermati, infatti, tutti gli appuntamenti previsti sia per la giornata odierna sia per i prossimi giorni. Tra questi figurano le riunioni operative per l’organizzazione del Forum internazionale sul Pet Tourism, in programma a maggio a Roma, evento strategico per la promozione del settore turistico legato agli animali da compagnia.

Inoltre, giovedì Santanchè dovrebbe partecipare al convegno organizzato da Assomarinas, previsto nel pomeriggio, a testimonianza della volontà di proseguire regolarmente l’attività istituzionale nonostante il clima politico e mediatico.

La situazione resta in evoluzione, con l’attenzione concentrata sulle prossime mosse della ministra e sulle eventuali conseguenze all’interno del Governo, mentre prosegue il confronto sul tema della trasparenza e della tenuta politica dell’esecutivo.