Sanzioni per navigazione vietata nell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano

Recentemente, due motonavi sono state sorprese a navigare senza autorizzazione nelle acque protette dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, situata tra i comuni di Pineto e Silvi, in provincia di Teramo. Queste imbarcazioni hanno violato il divieto assoluto di navigazione vigente in questa zona, attraversando ripetutamente gli specchi acquei sottoposti a speciale tutela.​

L'Ufficio Locale Marittimo di Silvi Marina, in collaborazione con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, ha monitorato e documentato queste infrazioni attraverso avanzati sistemi di controllo. Grazie a queste tecnologie, è stato possibile accertare le violazioni e deferire i comandanti delle due motonavi all'Autorità Giudiziaria competente.​

L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, istituita ufficialmente il 7 aprile 2010, si estende per circa 7 chilometri lungo la costa adriatica, tra la foce del torrente Calvano a Pineto e Piazza dei Pini a Silvi. Questa zona è caratterizzata da un ambiente dunale quasi intatto e ospita resti sommersi di notevole interesse archeologico e naturalistico. La protezione di questo habitat è fondamentale per preservare la biodiversità marina e terrestre, nonché per tutelare le specie che vi abitano.

Le attività di vigilanza svolte dalla Guardia Costiera rientrano in un più ampio programma di controllo dell'ambiente marino e costiero. L'obiettivo principale è scoraggiare comportamenti illeciti che possano compromettere l'integrità dell'area protetta e garantire il rispetto delle normative ambientali vigenti. Queste operazioni sono essenziali per mantenere l'equilibrio ecologico e assicurare che le future generazioni possano continuare a beneficiare delle risorse naturali offerte da questo prezioso ecosistema.​

È importante sottolineare che la navigazione non autorizzata in zone protette non solo rappresenta una violazione delle leggi ambientali, ma può anche causare danni irreparabili agli habitat sensibili e alle specie che vi risiedono. Pertanto, è fondamentale che tutti gli utenti del mare siano consapevoli delle restrizioni vigenti e collaborino attivamente per la tutela dell'ambiente marino.​

In conclusione, l'impegno costante delle autorità marittime e la collaborazione della comunità locale sono determinanti per la salvaguardia dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Solo attraverso un'azione congiunta sarà possibile preservare questo patrimonio naturale per le generazioni future.