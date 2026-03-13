Schianto frontale sulla variante di Teramo: morto un uomo, traffico paralizzato

Tragico incidente sulla statale 80 “Lotto Zero”: una vittima e un ferito. Intervento di soccorritori, vigili del fuoco e polizia locale.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio alle porte di Teramo, lungo la variante alla statale 80 conosciuta come “Lotto Zero”, causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro conducente.

La vittima è un uomo di 38 anni, rimasto coinvolto nello scontro frontale tra due automobili avvenuto intorno alle 13:30. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto sulla quale viaggiava, una Ford Fiesta, si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è avvenuto in un tratto di strada situato all’uscita di una curva su un viadotto, punto particolarmente delicato della viabilità locale. La violenza dello scontro ha reso immediatamente critiche le condizioni del 38enne.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, giunti con una ambulanza medicalizzata, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

L’altro conducente coinvolto nello schianto, un giovane di 25 anni, ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Mazzini” di Teramo per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, oltre agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dello scontro.

A causa dell’incidente, il tratto della variante compreso tra gli svincoli di Teramo Ovest e Teramo Centro è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. La chiusura ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo la viabilità alternativa, con ripercussioni anche sulla circolazione nel centro cittadino.

La strada è stata riaperta soltanto dopo circa due ore, una volta concluse le operazioni di recupero dei mezzi incidentati e ripristinate le condizioni di sicurezza della carreggiata. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione le cause del tragico incidente.